Новый цифровой сервис для начинающих предпринимателей заработал в Москве

Он поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду.

На столичном портале mbm.mos.ru для начинающих предпринимателей появился новый сервис «Бизнес-треки». В нем представлены пошаговые инструкции по 20 направлениям для тех, кто хочет открыть свое дело. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — рассказала Наталья Сергунина.

В создании инструкций принимали участие руководители и владельцы столичных магазинов, аптек, пекарен, кофеен, студий дополнительного образования. Основываясь на своем опыте, они рассказали о разных нюансах — от оформления идеи и финансового планирования до открытия бизнеса.

Каждый трек — это не только теоретические советы, но и практические рекомендации. Изучение легко приостановить и возобновить в любой удобный момент. Всегда можно вернуться на несколько шагов назад и заново просмотреть интересующие кейсы.

Mbm.mos.ru — портал государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает москвичам открывать и развивать свое дело. Жители могут поучаствовать в отраслевых мероприятиях, образовательных и акселерационных программах, узнать о мерах поддержки, получить консультацию в центрах услуг для бизнеса и по телефону: +7 495 225-14-14.