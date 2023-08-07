Новый хит «На синих озёрах» от Натальи Гордиенко вышел в эфир российских радиостанций

Новости
7 августа 2023

4 августа певицей Натальей Гордиенко была представлена летняя песня «На синих озёрах». Вскоре начнутся съёмки видео на песню «На синих озёрах». А уже сегодня композицию можно послушать в эфире музыкальных радиостанций и на всех цифровых площадках.

«На синих озёрах» относятся к произведениям, делающим нашу жизнь добрее, ярче и мелодичнее. Стихи к песне затрагивают самые искренние и глубокие чувства, поскольку очень тонко описывают жизненный поток энергии, оформляя рассказ прекрасными эпитетами и трогательными метафорами, полностью раскрывающими женскую душу. Тонкий сплав танцевальной музыки ведущего хитмейкера, композитора Максима Фадеева со стихами знаменитого поэта Михаила Гуцериева создал неповторимый рассказ о мыслях и чувствах юной девушки, ждущей любви и верящей, что для своего избранника она навсегда станет центром Вселенной.

«На синих озёрах» — это ренессанс в карьере певицы, и она счастлива, что автор ее первой после перерыва песни – Михаил Гуцериев, с именем которого всегда ассоциируется успех.

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