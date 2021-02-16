Новый якорный арендатор в Сети районных торговых центров «Смолл»

АО «Коммерческая Недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» расширяет сотрудничество с известным международным брендом SPAR.

27 января открылся супермаркет свежих продуктов SPAR в СРТЦ Смолл Бирюлевский принадлежащего ФПК «Гарант – Инвест» по адресу: Бирюлевская улица 26А.

Крупнейшая в мире сеть супермаркетов SPAR в переводе с голландского означает ель — изящное вечнозеленое растение, священное дерево европейских народов, символ долгой жизни.

Из первых букв названия компании родился девиз: «Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig» в переводе «Сотрудничество, от которого выигрывают все» — обещание, которое дал своим покупателям голландский предприниматель Андриаан ван Велл на открытии своего первого магазина. Уже почти 90 лет компания SPAR следует этому принципу, открывая супермаркеты свежих продуктов по всему миру.

Первый российский SPAR распахнул свои двери в 2001 году в Нижнем Новгороде. Бескомпромиссное качество товара, строгий подход к выбору поставщиков и международный ассортимент определили выбор покупателей.

Сегодня в 11 регионах России открыто 196 супермаркетов наиболее удобных форматов.

Продукты «SPAR» — это широкий ассортимент макаронных изделий, газированных напитков и минеральной воды, большой выбор кисломолочных продуктов, круп, душистых приправ, орехов, паштетов, томатной пасты и овощных закусок с различными пряностями, хрустящей выпечки из собственной пекарни и большой выпор продуктов для правильного питания и занятий спортом.

Экспресс – супермаркты SPAR уже открыты в торговых центрах ФПК «Гарант –Инвест»: ТДК «Тульский», СРТЦ Смолл Бирюлевский и в ближайшие дни откроется в СРТЦ Смолл Борисовский по адресу: Борисовский пр., вл46А.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществляет свою деятельность в сфере девелопмента и редевелопмента коммерческой недвижимости Москвы. Компания владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, общая посещаемость которых составляет 35 миллионов человек в год. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК «Галерея Аэропорт», ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский», ТРК «Пражский Град», ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», а также сеть районных торговых центров «Смолл», многофункциональные здания в центре Москвы, девелоперский проект многофункционального комплекса WEST MALL. Компания реализует инвестиционную программу модернизации, реновации, девелопмента/редевелопмента («Программа РЕ»), имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) от АКРА и ее ценные бумаги торгуются на Московской бирже, в том числе зеленые облигации.