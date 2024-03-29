Новый офис продаж RDI Group в «Южной долине» – отражение главной идеи девелоперского проекта

Главная идея мультиформатного проекта «Южная долина» в Подмосковье – уединение, спокойствие и комфорт. На территории Архитектурного пригорода в Подмосковье компания RDI Group 1 апреля 2024 года открывает новый офис продаж, который соответствует девелоперскому замыслу.

«Южная долина» находится в 9 км от МКАД по Каширскому шоссе. Максимальный комфорт и удобство жилого комплекса обеспечивают живописная местность, благоприятная экологическая обстановка, транспортная доступность и развитая внешняя инфраструктура. Проект основывается на философии гармоничного и здорового образа жизни, построен в соответствии с канонами лучших европейских пригородов. «Южная долина» – это современные четырехэтажные дома в лаконичном архитектурном стиле, с простыми и выразительными фасадами, инновационными решениями, панорамным остеклением, просторными планировками площадью от 29,8 м2 до 82 м2.

Продолжая главную идею проекта, компания RDI Group реализовала дизайнерскую концепцию своего нового офиса в «Южной долине»: интерьер рабочего пространства имеет бордово-зеленую гамму, а каждая его деталь позволяет представить себя в комфортной и удобной квартире в окружении природы.

В Архитектурном пригороде в 15 домах уже есть жильцы, компания RDI Group намерена возвести еще 20 домов. Двухэтажные таунхаусы с собственными земельными участками также будут выставлены на реализацию, расширяя варианты для будущих жителей комплекса.