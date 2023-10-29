Новый способ сделать QR-код в документе «Р7-Офис»

Технологии
29 октября 2023

Создать кодировку данных и ссылок в виде QR-кода возможно с помощью специального плагина.

В десктопную и серверную версиях «Р7-Офис» можно в текстовый документ, таблицу или презентацию вставить QR-код. Для этого необходимо установить плагин генератора QR-кодов, который можно скачать на официальном сайте разработчика, а затем самостоятельно установить его в офисный пакет.

Генератор QR-кодов позволяет настраивать размер изображения кода, ширину отступов, цвет элементов, фон, графическую подложку и иконки поверх кода.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входит 13 приложений, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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