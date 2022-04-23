Новый видеоклип, прославляющий футбол, набирает более миллиона просмотров на YouTube

По мере того, как футбольные стадионы вновь открываются для болельщиков, новый музыкальный видеоклип на песню It ‘s a Beautiful Game («Красивая игра») уже набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Видеоклип, снятый на песню, воспевающую футбол, предназначен для показа на экранах футбольных стадионов и был представлен легендарным актером и звездой рэпа ICE-T. Выпустившая его компания ESW Management сообщает о росте количества просмотров видеоклипа на YouTube после затухания пандемии ковида и возобновления нормальной работы футбольных стадионов.

«Видеоклип был снят и отредактирован, но за две недели до его выхода более 4000 стадионов, на которых мы собирались его показывать, внезапно закрылись. После того как стадионы вновь открылись для болельщиков, количество его просмотров на YouTube за последние месяцы выросло с нескольких тысяч до более чем миллиона», — говорит Джесси Стенгер (Jesse Stenger), один из продюсеров этого музыкального видео.

В видеоклипе снялись актер Ар-Джей Митт (RJ Mitte), сыгравший Уолтера-младшего в знаменитом американском телесериале «Во все тяжкие» (Breaking Bad), и даже знаменитый комик Кэррот Топ (Carrot Top).

«Лу Даймонд Филипс был идеальным актером для этого видеоклипа, учитывая его огромную популярность в Южной Америке из-за главной роли в фильме «Ла бамба», поэтому было вполне уместно, что он не просто сыграл вратаря, но и отбивал мяч гитарой, как и герой легендарного фильма, который принес актеру международную известность», — поясняет Джесси Стенгер.

Песню для видеоклипа сочинил и записал Брайан Эванс (Brian Evans), джазовый исполнитель, завоевавший международное признание, особенно в Латинской Америке и Азии.

Видеоклип на песню It’s A Beautiful Game («Красивая игра») прославляет футбол, и мы каждый день получаем просьбы о его лицензировании для англоязычных болельщиков, которые давно ждали такой «футбольной» песни, наполняющей сердца весельем и радостью. Учитывая, что в мире насчитывается более 4000 футбольных стадионов, мы показали страны, в которых футбол пользуется особой популярностью, а не ограничились одной конкретной командой, для того чтобы его могли использовать все стадионы», — заключает Джесси Стенгер.

Съемки видеоклипа проводились в Аргентине, Бразилии, Мексике, на Гавайях и в Лас-Вегасе.