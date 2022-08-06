Новый внедорожник GWM TANK300 воплощает в себе технический потенциал платформы TANK

29 июля в порт Джидда (Саудовская Аравия) прибыла новейшая партия внедорожников GWM TANK300, которая предоставит потребителям новые возможности для знакомства с техническим потенциалом платформы GWM TANK.

«При создании платформы TANK компания GWM преследовала цель обеспечить безупречный опыт пользования продукцией для потребителей, — заявил коммерческий директор GWM на Ближнем Востоке Гаутам Арун (Gautam Arun). —

TANK представляет собой глобальную интеллектуальную платформу для внедорожников профессионального класса с интеллектуальным модульным устройством, которая была разработана компанией GWM и вобрала в себя первоклассные глобальные ресурсы. Эта платформа может похвастаться многими фантастическими возможностями, такими как интеллектуальное вождение в условиях бездорожья, высокая надежность и мощность, что поддерживает создание более мощных и интеллектуальных внедорожников.

Платформа TANK обеспечивает автомобили превосходными интеллектуальными эксплуатационными характеристиками в условиях бездорожья. Она может быть адаптирована к различным типам интеллектуальных конфигураций в условиях бездорожья, таких как функция TANK TURN (помощь при поворотах посредством торможения), которой оснащена модель TANK300. Эта функция может сделать процесс вождения еще более практичным и удобным для пользователей в суровых условиях. Когда водителю необходимо повернуть в узкой зоне, транспортное средство может управляться с помощью этой функции автоматически для прохождения этой зоны с меньшим радиусом.

Надежность — одно из важнейших преимуществ платформы TANK. Эта платформа, основанная на анализе различных аспектов, включая сценарии, пользователей и разделение кузова транспортного средства, может повысить адаптируемость транспортного средства к окружающей среде, его износостойкость и коррозионную стойкость. С учетом того, что степень коррозии в различных частях кузова транспортного средства варьируется, в платформе предусмотрены специальные антикоррозионные элементы для подобных подверженных коррозии деталей, включая склеивание и распыление антикоррозионного воска. Благодаря этим уникальным процессам влажная, дождливая и снежная погода не так сильно влияют на корпус транспортного средства, что делает его более долговечным.

Кроме того, платформа TANK позволяет использовать разнообразные типы электроприводов, включая ICE, PHEV и HEV, для создания различных типов транспортных средств. Что касается ICE, то транспортные средства на базе этого привода могут оснащаться двигателями с различными техническими характеристиками. Например, модель TANK300 оснащена бензиновым двигателем 2.0T с прямым впрыском топлива и с турбонаддувом, максимальная мощность которого составляет 167 кВт, а максимальный крутящий момент — 387 Н·м, что помогает водителям справляться с различными сценариями в условиях бездорожья, обеспечивая одновременно производительность и экономию топлива.

Что касается сильных сторон платформы, то один из ведущих китайских автомобильных сайтов PCAUTO прокомментировал их следующим образом: «Платформа TANK может справляться со сложными дорожными условиями с превосходными эксплуатационными характеристиками и качеством, а также адаптироваться к постоянно меняющимся внедорожным сценариям с помощью интеллектуального режима вождения. Эта платформа как бы придает своим пользователям магическую силу, удовлетворяя их дух приключений».

Модель GWM TANK300 уже продается по всему миру. GWM TANK планирует разработать больше кастомизированных моделей на основе этой платформы, чтобы расширить ассортимент интеллектуальных внедорожников для пользователей по всему миру.