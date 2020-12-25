Новый завод ТЕХНОНИКОЛЬ сможет перерабатывать ежегодно до 10 000 тонн вторичных полимеров

На территории ТОР «Хабаровск» введено в эксплуатацию 55-ое предприятие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Инвестиции в запуск Завода по переработке вторичных полимеров составили 171 миллион рублей. Новая линия сможет ежегодно переработать до 10 000 тонн вторичных полимеров. На полную мощность завод выйдет к 2024 году.

В России ежегодное накопление полимерных отходов, по оценкам экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ, составляет от 800 тыс. до 1 млн. тонн в год. Большинство отслуживших пластиковых изделий не подвергаются рециклингу и выбрасываются в окружающую среду или сжигаются, поэтому средний уровень сбора и переработки в стране не превышает 10%.

«Сейчас большое внимание во всем уделяется снижению воздействия на окружающую среду: сокращению потребления первичных ресурсов и выбросов парниковых газов. Поэтому экология должна быть на первом месте для всех отраслей промышленности, – комментирует Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ. – Повсеместно ужесточаются экологические требования, в частности к сокращению объемов отходов. В России государственная система раздельного сбора и вторичной переработки еще в самом начале формирования. Но уже сейчас доступны эффективные решения в борьбе с пластиковым загрязнением – вторичная переработка полимеров и возвращение их в производство. На наш взгляд, в России в течение пяти лет возможно достигнуть показателя рециклинга полистирольных отходов в 30%».

Современная линия позволит перерабатывать вторичное сырье, включая отслужившие упаковки из полистирола и пенопласта: различную одноразовую тару из-под фруктов, овощей, яиц, замороженной и охлажденной продукции. А также утилизировать теплоизоляционные материалы и прочие вторичные полимеры. Полученная в результате переработки гранула вторичного полимера будет применяться для производства тяжелых плит XPS, применяемых в дорожном строительстве.

«Переработка вторичных полимеров – это основа, на которой базируются принципы циклической экономики, — отмечает Алексей Касимов, руководитель направления «Полимерная изоляция». – Если в Японии ежегодно перерабатывается около 125 тысяч тонн вспененного полистирола, в Европе – около 50 тысяч, то в России уровень переработки вторичных полимеров не превышает 10 000 тонн. В целом проблему переработки можно разделить на 3 основных вопроса – формирование культуры раздельного сбора пластика и сама организация переработки, далее мы понимаем, что недостаточно произвести надо еще и понять кому это нужно дальше, и третье, нужен опыт применения и использования. Я уверен, что Хабаровский завод ТЕХНОНИКОЛЬ по вторичной переработке полимеров станет мощным ресурсом развития важных для экологии России программ рециклинга».

Весной 2018 года компания ТЕХНОНИКОЛЬ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, согласно которому в рамках ТОР планировалось построить два завода — по вторичной переработке полимеров и выпуску пластиковых водосточных систем. Ввод в эксплуатацию предприятия по вторичной переработке полимеров стал завершающим этапом инвестиционного проекта ТЕХНОНИКОЛЬ в ТОР «Хабаровск».

О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов, и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 55 производственных площадок в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 год составила 103,7 млрд рублей.