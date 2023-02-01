НПО «Альтернатива» выпустило новые микробиологические экспресс-тесты

На рынке микробиологических экспресс-тестов появилась интересная новинка: научно-производственным объединением «Альтернатива» предлагаются отлично зарекомендовавшие себя в пищевой промышленности «Петритесты®», но теперь – на сухой среде.

Новинка имеет несколько важных и отличий от классического, агаризованного варианта «Петритестов®».

В сухой среде колонии визуализируются по цвету. Escherichia coli, например, в специализированной колиформной среде приобретает фиолетовый или темно-синий цвет, Enterococcus faecalis универсальная среда превращает в мелкие синие колонии, и так далее.

Объем вносимой пробы, т.н. аликвота, сопоставим с аликвотой в классических исследовательских методиках – 1 мл.

Экспресс-тест – это в первую очередь высокая скорость. Сухие тест-подложки «Петритест®» соответствуют самым высоким критериям – для получения результата требуется 12-24 часов.

Но основное преимущество сухих «Петритестов®» – значительно более длительный срок хранения – при комнатной температуре, то есть без холодильного оборудования, они хранятся до двух лет.

Сухая подложка «Петритест®» – так называется готовый тест для микробиологического анализа сырья, полуфабрикатов, готовых продуктов питания и окружающей среды.

Теперь, с появлением подложек «Петритест®», исключена вероятность случайных ошибок, вызванных разной обеспеченностью лабораторий оборудованием и квалифицированными сотрудниками, поскольку здесь не требуется самостоятельное приготовление питательной среды. В отсутствие этапа варки среды нет необходимости в средоварке и помещении для неё.

С появлением тест-подложек «Петритест®» появилась возможность для гибкой организации работы лаборатории, проведения анализов в полевых условиях, непосредственно на удаленных объектах – магазинах, складах и т.д., что значительно увеличивает скорость получения результатов.

Благодаря стандартным размерам и форме подложек «Петритест®» гарантируется стабильность характеристик питательной среды, в отличие от традиционно приготовленного агара, нередко обладающего непостоянными свойствами.

1. Универсальная сухая хромогенная среда на определение КМАФАнМ/ОМЧ «Петритест®»

Сухие тест-подложки обладают целым рядом преимуществ, среди которых в первую очередь выделим увеличение срока хранения без холодильного оборудования при комнатной температуре до двух лет, лёгкость визуализации и удобство подсчета колоний по цвету, идентичность технических параметров классическим методам – так, необходимый объем вносимой пробы, аликвоты, составляет 1 мл. Ну а получение результатов уже через 12-24 часа соответствует сути экспресс-метода.

Также отметим обязательное наличие паспорта качества у каждой партии подложек, гарантированную оригинальную технологию производства тест-подложек «Петритест®» и их компактный размер – занимают всего 15% места, в сравнении с чашками Петри, оставляя значительное полезное пространство в укладках, в местах хранения/складирования, на рабочем столе, в термостате, в емкости для отходов.

2. Сухая хромогенная среда на определение БГКП (колиморфные бактерии в т.ч. Escherichia coli) «Петритест®»

Новые сухие тест-подложки отличаются от классических некоторыми важными эксплуатационными свойствами. Это и отсутствие необходимости в холодильном оборудовании, поскольку срок хранения при комнатной температуре увеличен до двух лет, и возможность визуализации колонии по цвету: синий/голубой цвет – E.coli, фиолетовый – БГКП, и удобство подсчета колоний. И естественно, ускоренные сроки получения результатов – 12-24 часа.

От классических методов исследования сухие подложки сохранили объем аликвоты (вносимой пробы) – 1 мл.

При этом гарантируется оригинальная технология производства тест-подложек «Петритест®», наличие у каждой партии подложек паспорта качества.

Ещё одно преимущество – компактность тест-подложек «Петритест®», занимающих места в сравнении с чашками Петри на 85% меньше, высвобождая тем самым полезное пространство в местах хранения/складирования, в укладках, в термостате, на рабочем столе, в емкости для отходов.