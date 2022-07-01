Нумеролог Кристина Егиазарова презентовала первую в мире запрограммированную на успех NFT коллекцию

«Если ты помогаешь миру, мир помогает тебе», — под таким девизом прошла легендарная денежная игра, в рамках которой нумеролог, основательница Школы нумерологии, автор курса “Денежный код” Кристина Егиазарова анонсировала запуск NFT с запрограммированным кодом финансового успеха.

Нумеролог года Кристина Егиазарова давно и довольно успешно реализует различные программы, направленные на раскрытие финансовых возможностей человека. И этот день не стал исключением. В рамках денежной игры девушка попросила присутствующих открыть сейф с собственными желаниями и мечтами. Для этого им нужно было взломать девять шифров.

Кристина Егиазарова: «Открыть этот сейф в настоящем мы не можем. Нам не хватает сил и энергии. Кажется, это непостижимо. И мы выбираем что-то менять. Мы хотим почувствовать, каково это — жить жизнью мечты».

Открытие сейфа ознаменовалось презентацией уникальной нумерологической NFT коллекции Кристины. Она была создана с учетом даты рождения человека и воплотила в себе код богатства.

В коллекции 6666 картинок, которые включают в себя и лимитированные экземпляры. Если в процессе генерации-приобретения покупателям выпадает один из них, они получают внушительный денежный приз.

Каждый NFT воплотил себе один из девяти денежных законов. Кристина уверена, если их неуклонно соблюдать, то финансовый потенциал человека будет бесконечным.

Закон притяжения: чтобы притянуть желаемое нужно стать автором своей жизни.

Закон отражения: если вы сильны — то притягиваете сильных людей. Если слабы — то слабых жертв.

Закон проявления: деньги приходят только на предназначение.

Закон преобразования: превращайте мечты в цели.

Закон энергообмена: если вы хотите что-то получить, сначала отдайте.

Закон безусловной любви: деньги приходят только на любимое дело. Если вы не любите свою работу, вы перекрываете себе финансовый потенциал.

Закон систем: чтобы постоянно расти в доходе, нужна дисциплина.

Закон расширения: деньги приходят, когда вы открыты миру.

Закон пользы: если вы не приносите пользу этому миру, вы для него неинтересны.

По словам Кристины, NFT — это отличная инвестиция в себя: «Вместе с ним каждый получает код богатства и сможет притянуть себе неограниченное количество денег. Кроме того, в ближайший месяц цена коллекции возрастет в десятки раз. Также NFT открывают ряд преимуществ для владельцев: бесплатный пропуск на все офлайн мероприятия и участие в нашем июльском потоке денежного курса».