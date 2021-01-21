Нутрициолог и лайфстайл коуч Яна Пешкова: «Мы едим, чтобы жить»

Вопросы правильного питания в настоящее время актуальны как никогда. Ведь наш рацион обуславливает не только состояние здоровья, но и качественный подход к жизни в целом, влияя на духовность, самореализацию, самосовершенствование. Как перейти на ПП мягко, эффективно, без стрессов и срывов? Поможет в этом разобраться нутрициолог, кандидат фармацевтических наук и лайфстайл коуч Яна Пешкова.

Какие комплексные изменения в жизни человека может сделать правильный подход к питанию?

«В большинстве своем люди живут изо дня в день в условиях «капельного» нарушения здоровья, делая постоянно что-то, подтачивающее его. Это не осознается и не понимается. Пока не приводит к сложным заболеваниям – острым либо хроническим. Тогда человек включает весь арсенал знаний, лезет в интернет, консультируется со врачами, пытаясь решить проблему», — рассказывает нутрициолог Яна Пешкова.

Гораздо проще и эффективнее заранее озаботиться поддержанием своего здоровья с помощью нутрициологии. Ведь «мы то, что мы едим».

Процесс правильного питания имеет накопительный эффект. Малейшие осознанные изменения, которые человек постепенно привносит в свою жизнь и жизнь семьи, со временем приводят к следующим результатам:

количество энергии значительно вырастает;

улучшается состояние кожи;

оздоравливается ЖКТ;

улучшается гормональный фон;

повышается желание жить, творить, увеличивается стремление к самосовершенствованию и самореализации.

Но, к сожалению, когда результат постепенный, может показаться, что ничего не изменилось. Поскольку человек забыл, каким он входил в изменения.

Какие существуют заблуждения о правильном питании и нутрициологии

Самое основное и распространенное, что правильное питание – это дорого. Но грамотное меню можно организовать с помощью исконно русских недорогих продуктов: свекла, редька, хрен, сельдерей, зеленые салаты в сезон, картошка (грамотно употребляемая), капуста, ферментированные продукты, чайный гриб, ялтинский лук и т.д. Из круп отлично подходит гречка, рис.

Можно создать правильное меню, вполне доступное по деньгам, без авокадо, ягод годжи, сиропа топинамбура и других дорогостоящих зарубежных продуктов.

Знакомство с нутрициологией: с чего начать?

Главное, не бросаться в омут с головой. В один момент жизнь не изменить, поскольку психика начнет сопротивляться, пытаясь вернуть привычное и выйти из стресса. Это приведет к откатам.

«Лучший путь – путь постепенного входа. Для начала отказаться от «мусорной еды», газировок. Потом убрать все глютеносодержащие продукты. Когда организм адаптируется, «поймет», что можно жить без этого, отказаться от сахаров. И постепенно, шаг за шагом отказываться от вредных продуктов – не убирая их, а именно заменяя. Замену нервная система принимает проще, чем ограничения. Но самое главное – иметь жгучее желание, а не следовать моде», — советует нутрициолог и лайфстайл коуч Яна Пешкова.

Несколько обязательных, но малоизвестных правил питания, подходящих каждому

Сложносочиненная еда с дорогими ингредиентами – прямой путь к срывам. Необходимо есть простую сбалансированную еду: белок – 40%, жиры – 30%, углеводы – 20% (лучше всего в виде клетчатки). Прием пищи в одно и то же время. Так у организма сформируется понимание, что у него ежедневно будет поступать энергия в виде разных блюд. Он перестанет запасать еду и стрессовать. Пить достаточное количество воды (с лимоном, мятой, яблочным уксусом, подогретую). Не путать состояние голода с состоянием жажды.

Как выбрать хорошего нутрициолога?

Выбор нутрициолога – это химический процесс между людьми: специалист выбирается по ощущениям. Можно и нужно смотреть на опыт, рекомендации. Но самым важным должно остаться ваше личное мнение.

«Если химии не случилось, и специалист, пусть даже очень хороший, вам не нравится, лучше обратиться к другому. Потому что взаимодействие с нутрициологом – залог успешного внедрения правильного питания как стиля жизни и получение всех его положительных результатов», — объясняет нутрициолог, кандидат фармацевтических наук и лайфстайл коуч Яна Пешкова.

Чтобы быть здоровым, находиться в ресурсе и своевременно восполнять внутренний энергетический баланс, важно правильно питаться. И чем раньше вы начнете что-то менять в рационе в лучшую сторону – тем быстрее заметите положительные изменения во всех сферах своей жизни!

Источник: Snob