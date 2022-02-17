О начале многолетнего сотрудничества с McLaren Racing объявила Vantage

Международная брокерская компания Vantage объявила о начале многолетнего сотрудничества с командой McLaren Racing в качестве ее официального партнера на гонках Extreme E 2022. Об этом было объявлено в преддверии сезона 2022 года, который стартует с гонки Desert x Prix в Саудовской Аравии 19 и 20 февраля.

Extreme E — это новая концепция в индустрии автоспорта. По правилам команды соревнуются в гонках по бездорожью за рулем ультрасовременных электрических внедорожников для повышения осведомленности о проблеме изменения климата.

Новое партнерство между Vantage и McLaren Racing — это союз единомышленников, всемирно признанных брендов, которые разделяют одни и те же ценности: устойчивое развитие и разнообразие, а также гендерное равенство, инклюзивность и репрезентативность, стремясь внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

Vantage стала партнером команды McLaren Extreme E (MX), исходя из принципов, на которых основаны соревнования Extreme E. Ключевым направлением деятельности компании является предоставление доступа к торговле пользователям из самых отдаленных регионов. Это согласуется с намерением Extreme E повысить осведомленность о проблемах, связанных с изменением климата, проводя гонки там, где последствия таких проблем заметны сильнее всего.

Vantage поддержит команду McLaren MX в ее дебютном сезоне в соревнованиях. Эта серия гонок проводится всего второй год подряд. Брендинг Vantage был нанесен на шасси и крышу гоночного автомобиля McLaren MX. Пилоты Таннер Фауст (Tanner Foust) и Эмма Гилмор (Emma Gilmour) также будут выступать в цветах Vantage в течение сезона — в этом году он состоит из пяти гонок.

Глава компании Vantage UK Дэвид Шэйер (David Shayer) заявил следующее:

«Партнерство с McLaren Racing — это заметный шаг вперед для Vantage. Эта компания ценит скорость и инновации так же сильно, как и мы. В ходе ребрендинга мы задумались о том, что мы за компания. В рамках стратегии по расширению географии нашего пристутствия мы рассмотрели возможности, которые кроются в спортивном спонсорстве. Как нам кажется, это могло бы повысить осведомленность о предлагаемых нами услугах.

Мы предоставляем клиентам уникальные брокерские технологии — с их помощью сделки закрываются гораздо быстрее. Гонки были очевидным выбором. Мы обратились к Extreme E и McLaren. Между нашими видами деятельности есть много общего. Было решено принимать более активное участие в этом виде спорта, одновременно освещая проблему изменения климата и делая вклад в ее решение».

Генеральный директор компании McLaren Racing Зак Браун (Zak Brown) отметил:

«Мы рады начать сотрудничать с компанией Vantage. Первый сезон соревнований Extreme E не за горами. Крайне важно окружить себя партнерами, которые разделяют ценности нашей команды, а Vantage всегда демонстрировала приверженность принципам устойчивого развития, внедрению инноваций и повышению производительности. Участие в Extreme E — это невероятное приключение для команды McLaren Racing. За счет партнерства с компанией Vantage мы сделали важный шаг на пути к расширению нашего гоночного портфеля и к достижению наших целей в области устойчивого развития».