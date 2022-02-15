О получении Гран-при премии Live Organic Awards 2021 сообщил отель Green Flow

Москва, 11 февраля 2022 г. – Отель Green Flow получил Гран-при в номинации «Место Силы» в ежегодной общероссийской премии Live Organic Awards 2021, посвященной ценностям здорового образа жизни и экологии. Главная ценность премии — не только подтверждение высокого уровня сервиса и продукции участников (в прошлом году их было более 1000), но и повышение осознанности отношения к окружающему миру, продвижение идей велнеса и оздоровления.

В этом году лауреатом премии стал Отель Green Flow. Он уникален сразу по нескольким показателям, и полученная награда дополнительно подтверждает это. Комплекс построен на высоте 1100 метров на курорте «Роза Хутор», в экологически чистом месте — сам воздух национального парка является целебным. Это первый российский отель, который вошел в международную ассоциацию Healing Hotels of the World и отвечает установленным стандартам высокого уровня, касающимся как сервиса и набора услуг, так и создания лечебной и расслабляющей атмосферы, которая отличается от стандартных объектов туристической отрасли.

Принципы хилинг-подхода основаны на глубинном понимании потребностей жителей мегаполисов, которые испытывают постоянный эмоциональный и ментальный стресс, дышат загрязненным воздухом города и имеют мало возможностей расслабиться и сбросить напряжение.

Такую возможность предоставляет отель Green Flow: синергия окружающей природы и эко-дизайн номеров, натуральные материалы, использованные в отделке и декоре — все подчинено единой идее – осознание ценности момента, хрупкости и бесконечной красоты окружающего мира, собственной уникальности, ощущение комфорта, расслабления и гармонии.

Идею физического и морального восстановления поддерживает и Healing Center SPA отеля. Его ритуалы разработаны с учетом необходимости освободиться от токсинов и шлаков, снять последствия оксидативного стресса и восстановить естественный уровень энергии.

Отдельная гордость и визитная карточка отеля – открытый всесезонный инфинити бассейн с подогревом, подсветкой и панорамным видом на живописные древние горы.

«Концепция отеля изначально задумывалась такой, чтобы человек мог оздоровиться внешне и внутренне через обретение гармонии и умиротворения, осознанный отказ от нездорового образа жизни и питания», – подчеркивает основатель и СЕО отеля Green Flow Александр Тертычный. «Это место силы, которое меняет человека, и он начинает привносить здоровые привычки в свою обычную жизнь. Мы хотим, чтобы у большего количества жителей страны появилась возможность побывать в таких местах. Поэтому мы ставим целью в ближайшие годы открыть еще несколько отелей такого же формата на Камчатке, Байкале, Сахалине, в Подмосковье и Калининграде. Я верю, что российский туризм возрождается, и намерен сделать все, чтобы им можно было гордиться: создать тысячи рабочих мест для локальных жителей, способствовать повышению осознанности по отношению к экологии и поддерживать традиционные духовные и моральные ценности, которые сделают наше общество сильнее и здоровее».

Green Flow – первый отель в России, вошедший в международную ассоциацию Healing Hotels of the World, насчитывающую более 100 объектов на 5 континентах.

Отель Green Flow 4**** был открыт в 2017 году. В настоящее время принимает более 15 000 гостей в год.

Хилинг-концепция, лежащая в основе бренда Green Flow, отвечает основным запросам людей, живущих в стремительном ритме больших городов и перегруженных информацией. Это создание и подержание гармонии во всем, что окружает человека, атмосферы для полного расслабления, эмоционального и физического преображения, восстановления, ощущения умиротворения.

Green Flow – оазис для тех, кто ищет место, где можно остановиться, отдохнуть и обрести успокоение. Это не просто комфорт и сервис, это особая атмосфера, в которую хочется возвращаться. Атмосфера отеля складывается из синергии окружающей природы и внутреннего наполнения отеля: целебный горный воздух, насыщенный заряженными ионами, и продуманный дизайн номеров с использованием спокойных оттенков, натуральных материалов, удобных матрасов для качественного восстанавливающего сна, открытый всесезонный инфинити бассейн с подогревом, подсветкой и панорамным видом на живописные склоны Северокавказских гор. На территории отеля есть возможность посещения SPA-комплекса и ежедневных физических активностей: йога, трекинг в горах и пр. Кухня Green Flow соответствует ключевым принципам здорового питания. В меню есть блюда без глютена, лактозы, а также вегетарианское меню. Блюда приготовлены из экологически чистых продуктов локального происхождения по новейшим технологиям, сохраняющим их пользу.

Green Flow применяет современные технологические решения в управлении объектами индустрии гостеприимства в России.

Live Organic Awards — это главная ежегодная федеральная премия в области здорового образа жизни и экологии. С 2014 года это крупнейшее отраслевое событие объединяет ЗОЖ-бизнесы страны, блогеров и покупателей. В состав жюри входят ведущие российские и международные эксперты, обладающие многолетним опытом работы и обширными знаниями в разных областях, связанных со здоровым образом жизни. За все время премии уже более 10 млн человек смогли прикоснуться, понять и прочувствовать философию ЗОЖ.