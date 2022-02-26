О получении награды от Hewlett Packard Enterprise сообщил DataFort (ГК «ВымпелКом»)

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) наградила поставщика облачных сервисов DataFort за наибольший объем продаж собственной облачной ИТ-инфраструктуры на платформе с использованием оборудования HPE по итогам 2021 года. Торжественная церемония состоялась в рамках ежегодного Партнерского форума HPE Зима 2022.

Достичь лидирующих позиций российскому облачному провайдеру удалось благодаря активному расширению собственной облачной платформы, в составе которой используются решения HPE, и портфеля облачных сервисов.

«Компания HPE по праву считается одним из ведущих производителей ИТ-оборудования в мире. Сегодня существенный объем облачной платформы DataFort построен именно на базе решений этого вендора.

Технологическое лидерство HPE, высокое качество продуктов по достоинству оценивается нашими заказчиками. Благодаря соотношению стоимости, надежности и производительности решений HPE нам удается предоставлять клиентам облачные сервисы по доступным для бизнеса ценам и оперативно в полной мере удовлетворять потребности коммерческого сектора в цифровой трансформации. Мы активно используем ИТ-продукты вендора в составе таких сервисов, как IaaS, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), включая высокопроизводительные облачные среды. Пожалуй, также стоит отметить, что несмотря на пандемию и дефицит полупроводниковой продукции, в рамках сотрудничества с HPE мы ни разу не сталкивались с нарушением сроков поставки.

Мы рады высокой оценке нашей работы за минувший год и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Hewlett Packard Enterprise», — Алина Куракина, генеральный директор DataFort.

HPE уже не в первый раз отмечает успехи DataFort. Ранее российский облачный провайдер был удостоен статуса GOLD Service Provider Partner.

«Мы всегда опираемся на надежных партнеров, выстраивая с ними качественные долгосрочные отношения.

В этом году мы особенно выделяем технологических лидеров стратегических партнеров, с которыми уже много лет реализуем самые сложные проекты.

Нам особенно приятно отметить партнеров, которые заняли лидирующие позиции на российском рынке благодаря расширению собственной облачной платформы на базе оборудования HPE», — Андрей Селихов, менеджер по работе с сервис-провайдерами Hewlett Packard Enterprise в России.

DataFort (ГК «ВымпелКом») – российский провайдер облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности, с 2001 г. на рынке ИТ. Предлагает услуги публичного, частного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач. Лидеры в области финансов, страхования, e-commerce, медицины, федеральных информационных систем доверили свою ИТ-инфраструктуру профессиональному облачному провайдеру DataFort.

Hewlett Packard Enterprise занимается инновациями уже более 75 лет и предлагает высококачественное и высокорентабельное ИТ-оборудование корпоративного уровня, которое обеспечивает максимальную производительность и безопасность ИТ-инфраструктуры, а также ее быстрое и гибкое изменение под задачи любой сложности.