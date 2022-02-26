О получении награды от Hewlett Packard Enterprise сообщил DataFort (ГК «ВымпелКом»)

Общество
26 февраля 2022

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) наградила поставщика облачных сервисов DataFort за наибольший объем продаж собственной облачной ИТ-инфраструктуры на платформе с использованием оборудования HPE по итогам 2021 года. Торжественная церемония состоялась в рамках ежегодного Партнерского форума HPE Зима 2022.

Достичь лидирующих позиций российскому облачному провайдеру удалось благодаря активному расширению собственной облачной платформы, в составе которой используются решения HPE, и портфеля облачных сервисов.

«Компания HPE по праву считается одним из ведущих производителей ИТ-оборудования в мире. Сегодня существенный объем облачной платформы DataFort построен именно на базе решений этого вендора.

Технологическое лидерство HPE, высокое качество продуктов по достоинству оценивается нашими заказчиками. Благодаря соотношению стоимости, надежности и производительности решений HPE нам удается предоставлять клиентам облачные сервисы по доступным для бизнеса ценам и оперативно в полной мере удовлетворять потребности коммерческого сектора в цифровой трансформации. Мы активно используем ИТ-продукты вендора в составе таких сервисов, как IaaS, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), включая высокопроизводительные облачные среды. Пожалуй, также стоит отметить, что несмотря на пандемию и дефицит полупроводниковой продукции, в рамках сотрудничества с HPE мы ни разу не сталкивались с нарушением сроков поставки.

Мы рады высокой оценке нашей работы за минувший год и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Hewlett Packard Enterprise», — Алина Куракина, генеральный директор DataFort.

HPE уже не в первый раз отмечает успехи DataFort. Ранее российский облачный провайдер был удостоен статуса GOLD Service Provider Partner.

«Мы всегда опираемся на надежных партнеров, выстраивая с ними качественные долгосрочные отношения.

В этом году мы особенно выделяем технологических лидеров стратегических партнеров, с которыми уже много лет реализуем самые сложные проекты.

Нам особенно приятно отметить партнеров, которые заняли лидирующие позиции на российском рынке благодаря расширению собственной облачной платформы на базе оборудования HPE»,  — Андрей Селихов, менеджер по работе с сервис-провайдерами Hewlett Packard Enterprise в России.

DataFort (ГК «ВымпелКом») – российский провайдер облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности, с 2001 г. на рынке ИТ. Предлагает услуги публичного, частного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач. Лидеры в области финансов, страхования, e-commerce, медицины, федеральных информационных систем доверили свою ИТ-инфраструктуру профессиональному облачному провайдеру DataFort.

Hewlett Packard Enterprise занимается инновациями уже более 75 лет и предлагает высококачественное и высокорентабельное ИТ-оборудование корпоративного уровня, которое обеспечивает максимальную производительность и безопасность ИТ-инфраструктуры, а также ее быстрое и гибкое изменение под задачи любой сложности.

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