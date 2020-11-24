О продюсерской деятельности, мерче и пранках рассказал Хиза

Популярный пранкер и блогер Хиза в интервью ответил на ряд вопросов: почему он решил заниматься пранками, для чего он их придумывает, и что делает, чтобы жесткие розыгрыши не вышли из-под контроля. Также Хиза рассказал о своем музыкальном лейбле и выпуске мерча.

Ты – один из самых безбашенных и скандальных пранкеров в России. Какой свой пранк ты считаешь самым сложным и, может, опасным? Какой – самым весёлым, который точно покорит нового зрителя, зашедшего к тебе на страницу?

— Это пранк, где я и актёры переодеваемся в бандитов. Человек поднимается на лифте и вместо лестничного пролёта попадает в комнату, где идёт разборка между бандитами, стрельба, и я наставляю ненастоящий пистолет на приехавшего в кабине лифта человека. Пранк был жёстким, но все меры предосторожности были приняты. Внизу, где люди заходили в лифт, сотрудник сообщал мне, что заходят молодые люди – специально отбирали, чтобы не пранковать взрослых или маленьких. Самый весёлый ролик – это ролик с летящей леди, которая прыгала с роллс-ройса.

А как ты вообще пришёл к созданию блога? Почему решил развиваться именно в направлении пранков?

— Мне интересна живая реакция людей на разные ситуации. Мне нравится выводить людей на эмоции. Эмоции испуга, страха, шока. Это мне подходит по характеру. Пранки бывают не только страшные, но и весёлые, и это очень мне нравится. Ещё 3 года назад я понял, что это будет востребовано, на этом можно будет зарабатывать деньги. К созданию пранков подхожу очень серьёзно. Могу потратить 500 000 на видео и больше, но если мне не понравится, то я не залью его в сеть. Очень много человек работает над видео – режиссёры, операторы, чтобы сделать правильный контент. Не своровать чью-то идею, а сделать свою оригинальную. Я понимаю, какой ролик залетит.

Прокатить огромного медведя в своей машине – для тебя это абсолютно нормальная история. Где ты находишь вдохновение и смелость для своих пранков?

— В этом нет ничего необычного. Пранки с животными для меня обычная история. У меня нет страха перед хищниками. Мы всегда соблюдаем нормы безопасности и никогда просто так ничего не делаем. Все опасные развития событий всегда предугадываю и максимально готовлюсь, поэтому ничего опасного для здоровья произойти не может. Вдохновляюсь от своих идей, и чем сильнее получаю отклик, тем сильнее приходят новые идеи.

Случалось, ли у тебя так, что пранки выходили из-под контроля? Расскажи о таких случаях.

— Техника безопасности всегда продумывается очень строго, принимаются все меры безопасности. Таких случаев не было. Один только случай, когда я, пытаясь проверить технику безопасности аэропорта, пронёс в аэропорт муляжи гранат. Заранее снял сторис, что это муляжи гранат, и решил проверить, насколько убедительно работает служба безопасности аэропорта, для чего и пришёл с муляжами гранат. К сожалению, этот жест не оценили и посадили на 10 суток в изолятор за административное правонарушение. Не удалось убедить, что мы просто решили проверить службу безопасности. А так пранки не выходят из-под контроля.

Судя по инстаграму, твоей жизни могут позавидовать многие. Расскажи, основной доход тебе приносит инстаграм или есть ещё ниши, в которых ты преуспел?

— Да я имею хороший доход, и многие могут завидовать. Завидовать нет смысла. Каждый способен сам изменить свою жизнь, нужно не бояться развиваться, создать себя, создать продукт, который интересен. Направьте энергию в правильное положительное русло.

Я из небольшого города, оказался в Москве и всего добился сам. Любой может добиться хороших результатов, если очень этого захочет. Я горжусь, что у меня есть, но я продолжаю развиваться и двигаюсь вперёд. Реклама приносит огромный доход. Иные ниши — у меня свой музыкальный лейбл, с хорошими артистами, которые занимают первые строчки топ-чартов. Занимаюсь продюсированием блогеров и знаю, как правильно развивать инстаграм, помогаю другим блогерам развить аккаунт и блогерский проект.

Организовал собственный мерч, созданный по моему дизайну. И скоро мои поклонники увидят интересную продукцию самого высокого качества.

XCHO, Mr. Lambo, ALEMOND – все эти артисты сейчас разрывают топы музыкальных платформ и состоят в твоём музыкальном лейбле Glass Cage. Почему ты решил создать свой музыкальный лейбл и заняться продюсированием? По какому принципу артисты попадают в Glass Cage? А ты когда-то хотел заниматься музыкой?

— Я всегда ориентируюсь на то, что будет приносить доход. Есть понимание, чуйка, что на данный момент принесёт доход, и стараюсь вкладывать. В лейбле есть возможность получить реально хороший доход. Принцип отбора артистов – свое внутреннее ощущение. Сам музыкой заниматься не против, но петь не умею. Артист должен быть талантлив и хорошо петь. Для артиста важно наличие голоса и таланта.

Почему ты долгое время скрывал свою продюсерскую деятельность?

— Кто надо, тот знает. В первую очередь нужно получить результат, добиться действительно качественного выхода, выстрелить, а потом можно и объявить, что это мой артист или блогер.

Ты также запустил свой мерч, расскажи, что входит в него? Какие его основные особенности?

— Пока это только мужская одежда – футболки, свитшоты. В планах – развитие модельного ряда. Основное – чтобы одежда была качественной, удобной, но при этом достаточно доступной по деньгам. Изначально мерч создавался, потому что мне нравится скромная, качественная, стильная одежда в сдержанных цветах. Мне хочется, чтобы люди кайфовали от моей одежды. Этот мерч создан не с целью заработать денег, а сделать приятное моим людям.

Инстаграм: https://instagram.com/khiza_13?igshid=hjho9ao6oj17