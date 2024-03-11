О проектах Фонда Юрия Лужкова по поддержке молодежи рассказал его директор на фестивале в Сочи

6 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи Фонд Юрия Лужкова выступил в программе технологического пространства International Technology Hub с презентацией проектов Фонда по поддержке молодежи.

Презентация прошла в рамках интерактивной территории «Международный технологический хаб», организованной фестивалем «От Винта!» и МПТ России, партнером которой выступила группа «Синара». На площадке хаба была создана экосистема для общения и обмена опытом по воплощению в жизнь технологических достижений и идей с целью стимулирования творческой, научной и инновационной активности молодежи.

Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков рассказал гостям хаба о многолетней работе, которую Юрий Лужков проводил для развития образования Москвы и России, подготовки специалистов, способных качественно преобразовывать экономику, науку и промышленность страны, добавив, что и сегодня поддержка талантливой целеустремленной молодежи – очень важное направление работы Фонда, возглавляемого его вдовой, международным предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной.

Так, Фонд проводит на базе Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина – альма-матер Ю.М. Лужкова – специальную стипендиальную программу его имени. Стипендия присуждается студентам 3 курса за особые достижения в научной и общественной жизни университета. Также Фонд Юрия Лужкова поддерживает просветительскую акцию Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант». Диктант проводится ежегодно, основная цель мероприятия – вызвать интерес к экономической науке, истории российской социально-экономической мысли, развить грамотность по актуальной экономической повестке. Фонд уделяет особое внимание поддержке молодых экономистов, стимулируя их участие в дополнительных мероприятиях, связанных с проведением диктанта: так, самый юный победитель в конкурсе на лучший вопрос к диктанту получает особый приз от Фонда Юрия Лужкова.

При поддержке Фонда Юрия Лужкова федерациями тенниса России и Москвы проводится ежегодный «Теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова». Турнир представляет собой всероссийские юношеские соревнования среди игроков в возрасте до 15 лет категории 1А РТТ. Для участия в турнире спортсмены прибывают в Москву почти из всех регионов страны.

Самым актуальным для собравшихся проектом Фонда стала врученная здесь же премия имени Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор», учрежденная совместно с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», которую ежегодно получает один из самых молодых и талантливых изобретателей страны.

Сотрудничество Фонда с инициативами по поддержке образования, инноваций, технологического прогресса является продолжением не только работы самого Юрия Михайловича по разработке новаторских решений для прикладных задач в таких сферах, как инфраструктура крупных городов, сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность и медицина, но и его глубокой убежденности в необходимости взращивать ценнейший для государства ресурс – человеческий.