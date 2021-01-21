О размещении облигаций сообщило ООО «Обувь России»

19 января началось размещение облигаций ООО «Обувь России» (входит в состав Группы Компаний «Обувь России») серии 001Р-04.

Объем выпуска облигаций составляет 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых с расчетной доходностью к погашению 11,57%. Срок обращения выпуска облигаций – 4 года, купон ежемесячный, предусмотрена равномерная амортизация номинальной стоимости в период последних 10 месяцев обращения ценных бумаг. Организатором размещения выпуска выступает ИК «Иволга Капитал».

Для ООО «Обувь России» текущий выпуск облигаций станет четвертым на долговом рынке в рамках текущей облигационной программы. С учетом нового выпуска, сумма привлеченных компанией средств на облигационном рынке, составит 5,3 млрд рублей.

OR GROUP— федеральная розничная компания с головной компанией ПАО «ОР» (тикер на Московской бирже OBUV). Группа основана в 2003 году, штаб-квартира компании находится Новосибирске. Компания управляет 851 магазинами (в том числе 175 магазинов работают по франшизе) под торговыми марками Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-tep, all.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

В ноябре 2020 года Группа приняла решение провести ребрендинг и сменила название на OR GROUP. Компания также меняет позиционирование на рынке ритейла: выходит за рамки fashion-сегмента и становится универсальным ритейлером, развивающим торговую платформу и онлайн-маркетплейс под брендом «Продаем». В ноябре выручка по этому проекту выросла на 25% по сравнению с октябрем 2020 года и составила 205 млн рублей (31% от всех розничных продаж). За год работы проекта в рамках платформы было реализовано 1,8 млн товаров на общую сумму 1,3 млрд рублей.

В декабре 2020 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Обувь России» по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу развивающийся. По оценкам самой компании, рентабельность Группы по EBITDA находится на высоком уровне и в среднем составит около 24% на горизонте 2019-2021 гг.; консолидированная выручка по итогам 2020 года ожидается на уровне 10 млрд рублей, что почти на 27% ниже показателя 2019 года.

Не является инвестиционной рекомендацией

Ссылка на страницу раскрытия данных об эмитенте: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37530&type=7

Ссылка на проспект эмиссии бумаг серии 001Р: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1486074

Ссылка на решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1677649