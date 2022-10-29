О состоянии тепличной отрасли в России на форуме-выставке «Плоды и овощи России – 2022» расскажет эксперт «АГРИСОВГАЗ»

27 октября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший производитель современных тепличных комплексов в России, примет участие в IV Ежегодном международном форуме-выставке «Плоды и овощи России – 2022», который пройдет 27-28 октября 2022 г. в г. Сочи. Более 200 участников из 25 регионов России обсудят состояние тепличной отрасли, перспективы ее развития, а также инновационные технологические решения, которые есть сегодня в нашей стране. Мероприятие пройдет с участием зарубежных экспертов.

В форуме примет участие Михаил Владимирович Семыкин, директор тепличного направления «АГРИСОВГАЗ», который выступит с докладом «Комплексное сопровождение инновационных тепличных проектов».

Эксперт компании «АГРИСОВГАЗ» расскажет о состоянии тепличной отрасли в России сегодня, новейших разработках в создании и управлении микроклиматическими условиями в теплицах, а также осветит основные вехи сопровождения проектов под ключ, позволяющие достичь гарантированно высоких результатов.

За последние восемь лет в России было построено более 1000 га современных тепличных комплексов, что позволило вдвое увеличить показатели производства овощной продукции. В 2021 году суммарно выращено 1,51 млн тонн тепличных овощей, в том числе 650 тыс. тонн томатов и 860 тыс. тонн огурцов.

Но ещё 400 тыс. тонн томатов приходится импортировать, и для ликвидации данного объема импорта требуется порядка 600 гектаров специализированных теплиц светокультуры томата. Чтобы отказаться от импорта перца и баклажанов, требуется 150 га новых теплиц.

Если рассматривать другие направления тепличного бизнеса, то необходимо еще 400 га цветочных теплиц (ежегодный завоз розы составляет 750 млн штук, хризантемы – 250 млн шт., гвоздики – более 200 млн шт.).

С учетом данных собственного производства, импорта продукции, показателей рекомендованных медицинских норм потребления на душу населения, а также достижений урожайности современных ягодных теплиц, можно с уверенностью сказать, что только для обеспечения жителей Москвы и области требуется реализация более 200 гектаров современных ягодных теплиц закрытого грунта с производительностью не менее 12 кг/м2 в год. А для всей России данный объем сопоставим с цифрой в 400 гектаров (ежегодно импортируется порядка 50 тыс. тонн садовой земляники, а собственное производство садовой земляники всеми видами хозяйств занимает 9% фактического потребления).

Суммарно реальная потребность рынка на ближайшие 5 лет с учетом возможностей строительства объектов российскими интеграторами составляет не менее 1200 гектаров современных теплиц, и это без учета 700 гектаров, выбытие которых неизбежно в ближайшие годы ввиду своего устаревания и изношенности.

Сегодня «АГРИСОВГАЗ» играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой компанией, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пусконаладке объектов тепличного комплекса. За годы работы компании более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ».

Более того, компания сегодня предлагает собственное решение – систему контроля микроклимата. Микроклиматическая ячейка «АГРИСОВГАЗ» представляет собой неоспоримое преимущество и благодаря работе адиабатической системы существенно повышает урожайность в теплое время года и в жарких климатических условиях. Она объединяет лучшее, что предлагают системы четвертого и пятого поколений, позволяя агрономам продуктивно настраивать микроклимат теплицы в различных условиях, строить объекты на любой широте, включая области за полярным кругом или в жарких южных краях. Эта разработка может быть использована как самостоятельное техническое решение, так и в рамках модернизации существующих тепличных комбинатов.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru