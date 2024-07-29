О сути Дня народного единства школьники узнают в рамках акции «Я – россиянин» Фонда «Ноосфера» Елены Батуриной

В рамках образовательной акции российским школьникам расскажут о сути и истории Дня народного единства. Двадцатилетие со дня утверждения у Дня народного единства официального статуса государственного праздника отмечается в стране в 2024 году. Основанный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной Фонд поддержки образования «Ноосфера» приурочил к этому событию проведение Всероссийской детской культурно-просветительской акции «Я – россиянин».

Укрепление межнационального и межрелигиозного единства граждан – одна из основных целей мероприятия, которое пройдет при активной поддержке Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России.

Пилотную акцию «Я – россиянин» в школах страны Фонд провел в 2023 году. Тогда более 714 000 ребят стали участниками события. Масштабы инициативы в 2024 году расширятся: как ожидается, в мероприятии примут участие уже почти 1,5 миллиона учащихся 4-х и 5-х классов. Ученики в формате цифрового урока узнают о многообразии культур народов, традиционных религиях России, духовно-нравственных и традиционных семейных ценностях.

Оценить эффективность акции после ее завершения Фонд «Ноосфера» намерен в рамках масштабного социологического исследования. Не менее 20 000 педагогов и методистов системы образования станут респондентами опроса, которое проведут социологи и эксперты в сфере национальных и религиозных отношений. Исследование позволит понять, насколько состоявшаяся образовательная акция повысила интерес подрастающего поколения к изучению разных культур и традиционных религий. Итоги исследования и всего проекта будут объявлены в декабре 2024 года в Москве.

Разработкой и реализацией просветительских проектов для детей Фонд «Ноосфера» занимается уже более 20 лет. По словам учредителя Фонда Елены Батуриной, они направлены «на воспитание детей в духе согласия и взаимоуважения, развития интереса к многогранной культуре, что закладывает наилучшую основу для доверия и сотрудничества». Для России как многонационального государства всегда были актуальны и важны дружба и взаимопонимание между народами, подчеркнула она. Очень важно принимать и понимать разные национальные черты, вести уважительный диалог.

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, приветствовал проведение акции «Я – россиянин». Традиционные религии страны, отметил он, играют в передаче духовно-нравственных ценностей, трансляции принципов и моральных установок, которые формировались в обществе много веков, значительную роль.

В настоящее время идет формирование координационного совета, который будет курировать реализацию проекта и социологического исследования, сообщила директор Дома народов России А. А. Полежаева. В его состав войдут представители общественных палат, различных ведомств, федеральных и региональных органов власти.