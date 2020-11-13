О возможностях нового благотворительного сервиса рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина

До конца года партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, во время онлайн-встречи с представителями благотворительных организаций. Проект стартовал несколько недель назад, действует он в тестовом режиме, но его возможностями уже пользуются москвичи. Сделано свыше тысячи пожертвований зарегистрированными пользователями mos.ru в разделе «Мои платежи». Средний размер пожертвования, как отметила Наталья Сергунина, составляет свыше 200 рублей. Оказать благотворительную помощь можно в процессе получения услуг и оплаты квитанций. Присоединиться к проекту может любой фонд, который ведет социально значимую деятельность в столице более года и подтвердил свою надежность. Подробная информация об участии — на официальном сайте Мэра Москвы.