О запуске голосового ассистента приложения «Моя Москва» рассказала Наталья Сергунина

Москва
24 декабря 2020

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, часть пользователей мобильного приложения «Моя Москва» могут воспользоваться новой возможностью. Новый интерфейс запущен пока в пилотном режиме и позволяет получить информацию по девяти сервисам приложения. «Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии», — отметила Наталья Сергунина, заммэра Москвы. Она отметила, что при создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. На данный момент голосовой помощник работает с сервисами по передаче показаний счетчиков, помогает проверить баланс лицевого счета «Москвенок», наличие счетов за коммунальные услуги и многое другое. Воспользоваться им могут пользователи приложения на устройствах с операционной системой iOS. В перспективе голосовой помощник будет действовать в большинстве услуг приложения «Моя Москва».

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