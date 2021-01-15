О запуске нового акселератора для стартапов ранних стадий сообщил фонд Pulsar VC

Pulsar Venture Capital совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан запускают шестую международную акселерационную программу для стартапов ранних стадий. Стартапы-участники получат менторскую поддержку и до 5 млн рублей на развитие бизнеса.

Подать заявку можно на сайте акселератора. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2021 года. Организаторы заинтересованы в технологических стартапах, обладающих готовыми решениями (MVP) и потенциалом роста на глобальном рынке. Стартапы, развивающие свои проекты в сферах интернета вещей, управления процессами и проектами, прикладного использования ИИ в бизнес-задачах, энергоэффективности и экологии, sharing economy, аграрного бизнеса, промышленной нефтехимии и биотехнологий, комплексного обеспечения мобильности.

Программа будет полезна для стартапов, которые имеют готовый продукт, первые продажи и устоявшуюся бизнес-модель — стартапы на стадии идеи в акселерационную программу не пройдут.

«Программа ставит целью помочь экспортоориентированным, конкурентным на зарубежных рынках стартапам из России и даже стран СНГ, — рассказал директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов, — Совместная программа акселерации, ориентированная на стартапы с экспортным потенциалом, откроет им сотрудничество с крупным бизнесом и интеграцию в республиканские программы поддержки».

Десять стартапов-финалистов, отобранных в середине апреля 2021, пройдут интенсивную программу, которая позволит оценить потенциал их продуктов и решений на глобальных рынках. С помощью международных экспертов и менторов они проработают дорожную карту выхода и масштабирования на глобальных рынках и полностью подготовятся к привлечению следующего раунда финансирования.

Специфика PVC Acceleration Program заключается в ориентации на международный рынок: например, часть прошлых программы проходили в Дублине, Токио и Кремниевой Долине.

«Сегодня мы видим серьезное изменение баланса сил в технологических отраслях. Для стартапов это время возможности роста для инноваций, позволяющих адаптироваться в современных условиях. Наша программа в очередной раз объединяет международных партнеров, которых мы благодарим за глубокое вовлечение в судьбу каждого стартапа. Все организаторы и партнеры акселератора заинтересованы найти компании для инвестирования и готовы делиться опытом — объяснил генеральный директор Pulsar VC Павел Королев. — Уникальность программы – не только в проработке бизнес-вопросов, но и в возможности для фандрайзинга сразу на трех крупнейших глобальных рынках США, Япония, Европа».

За прошедшие 5 лет акселерационную программу прошли 33 компании, привлекшие инвестиции в общей сумме более чем на 240 млн руб. Общее количество клиентов и пользователей продуктов и решений этих компаний превысило 1,2 млн. по всему миру. В 2020 году восемь стартапов получили финансирование.

Об организаторах.

Pulsar Venture Capital – венчурный фонд ранних стадий и бизнес-акселератор, для реализации инновационных проектов, развивающий наукоемкие, технологические компании. С 2014 года Pulsar Venture Capital проводит акселерационные программы для масштабирования российских стартапов на международные рынки, а также корпоративные акселерационные программы. Pulsar VC — лидер рейтинга бизнес-акселераторов России и стран СНГ по версии UBI Global.

Головной офис Pulsar Venture Capital находится в Казани. Представительства работают в Калифорнии, Ирландии и Японии.

Сайт: http://www.pulsar.vc/

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан создан в 2004 году в целях развития инновационной деятельности в Республике Татарстан. Миссия Фонда – повышение инновационного потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий, формирование новых для республики подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание условий для увеличения числа предприятий венчурного капитала, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса.

Подробная информация http://ivf.tatarstan.ru/