OANDA объявила о программе Labs Trader

Компания OANDA Global Corporation объявила о запуске OANDA Labs Trader, торговой программе, которая позволяет торговцам улучшать свои навыки и ускорять прибыль.

Программа OANDA Labs Trader доступна жителям стран, которые обслуживает подразделение OANDA Global Markets, фирма, уполномоченная и регулируемая Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов. Программа разработана, чтобы дать талантливым частным инвесторам и самостоятельным торговцам возможность стать поставщиками запатентованного торгового бизнеса OANDA на основе участия в прибыли.

Комментируя это запуск, Курт фом Шайдт (Kurt vom Scheidt), операционный директор OANDA, сказал: «Наше видение сосредоточено вокруг обеспечения более интеллектуальной торговли для клиентов. Благодаря этой программе самые способные торговцы получают удобный доступ к глобальным финансовым рынкам в целом ряде классов активов. Кроме прибыли, которую они могут получить благодаря успешной торговле виртуальными средствами, торговцы получат необходимые инструменты, такие как образовательные материалы и эксклюзивные функции и виджеты на основе данных, чтобы помочь им в успешной торговле. Мы с нетерпением ждем роста нашей запатентованной торговой активности, внедряя ценные сигналы от участников Labs Trader в качестве вклада в наши торговые модели».

Программа OANDA Labs Trader позволяет торговцам, которые прошли оценивание, получить доступ к учетной записи OANDA Labs Trader и доле в прибылях и убытках. Запатентованные торговые модели OANDA используют торговые сигналы участников OANDA Labs Trader в сочетании с другими входными переменными для принятия решений о позиционировании на рынке OANDA. Собственный капитал OANDA подвержен риску, поэтому OANDA просит потенциальных участников OANDA Labs Trader пройти оценивание, чтобы принять участие в программе и продемонстрировать способность генерировать прибыль и управлять рисками.