OANDA объявила о программе Labs Trader

Мир
23 января 2024

Компания OANDA Global Corporation объявила о запуске OANDA Labs Trader, торговой программе, которая позволяет торговцам улучшать свои навыки и ускорять прибыль.

Программа OANDA Labs Trader доступна жителям стран, которые обслуживает подразделение OANDA Global Markets, фирма, уполномоченная и регулируемая Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов. Программа разработана, чтобы дать талантливым частным инвесторам и самостоятельным торговцам возможность стать поставщиками запатентованного торгового бизнеса OANDA на основе участия в прибыли.

Комментируя это запуск, Курт фом Шайдт (Kurt vom Scheidt), операционный директор OANDA, сказал: «Наше видение сосредоточено вокруг обеспечения более интеллектуальной торговли для клиентов. Благодаря этой программе самые способные торговцы получают удобный доступ к глобальным финансовым рынкам в целом ряде классов активов. Кроме прибыли, которую они могут получить благодаря успешной торговле виртуальными средствами, торговцы получат необходимые инструменты, такие как образовательные материалы и эксклюзивные функции и виджеты на основе данных, чтобы помочь им в успешной торговле.  Мы с нетерпением ждем роста нашей запатентованной торговой активности, внедряя ценные сигналы от участников Labs Trader в качестве вклада в наши торговые модели».

Программа OANDA Labs Trader позволяет торговцам, которые прошли оценивание, получить доступ к учетной записи OANDA Labs Trader и доле в прибылях и убытках. Запатентованные торговые модели OANDA используют торговые сигналы участников OANDA Labs Trader в сочетании с другими входными переменными для принятия решений о позиционировании на рынке OANDA. Собственный капитал OANDA подвержен риску, поэтому OANDA просит потенциальных участников OANDA Labs Trader пройти оценивание, чтобы принять участие в программе и продемонстрировать способность генерировать прибыль и управлять рисками.  

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Bybit Web3 представила комплексное руководство по навигации в системе криптокошельков

Мир

Курорт Golden Pebble Beach Resort в Даляне перешел на круглосуточный режим

Общество

Мюзикл «Ночь счастливых надежд» Татьяны Тур дарит добро тем, кто в нем нуждается

Спорт

Мбаппе мечтает о «Реале» и отказался от «Ливерпуля»