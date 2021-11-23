Об итогах опроса пользователей по вопросам дизайна интерьеров рассказал Planner 5D

19 ноября – Planner 5D, инструмент для дизайна и планировки интерьера, которым пользуется 70 миллионов человек по всему миру, провел большое исследование в нескольких странах мира, чтобы выявить различные тенденции в дизайне интерьера в текущем году. Опрос состоял из 31 вопроса, в нем приняли участие 3449 человек со всего мира. Респонденты были разделены на 4 кластера: США, Индия, Бразилия, а также жители России, Беларуси и Украины.

В пандемию с вынужденным переходом на удаленный формат работы многим пришлось пересмотреть свое представление об идеальном доме. Квартиры перестали быть местом для ночного сна и должны были за короткий срок превратиться в многофункциональные пространства, где можно было бы комфортно работать, учиться, заниматься спортом — при соблюдении личного пространства всех членов семьи. Поэтому Planner 5D решил узнать, как изменились тенденции в дизайне интерьера.

Согласно результатам опроса, более 80% русскоязычных респондентов являются владельцами собственной жилплощади (для сравнения: в США эта цифра колеблется около 63%, в Бразилии — 72%), при этом более 75% из них живут в городе.

Также было выявлено, что самые популярные стили дизайна во всем мире — минималистичный и «модерн», тогда как жители России, Украины и Беларуси предпочитают «скандинавский» стиль и совсем не любят популярный в других странах стиль «рустик».

Участники опроса ответили, какие электронные девайсы приобрели или приобретут в ближайшем будущем для дома, среди них: умные системы освещения, портативные голосовые помощники и очистители воздуха.

Что касается ремонта квартир, 65% респондентов планируют в этом году потратить на него менее 300 тысяч рублей.

В отличие от других стран, в России и странах СНГ в домах редко есть офис — при этом детская комната есть почти в каждой квартире. Чаще всего рабочая зона тех, кто был вынужден работать на удаленке, находилась в спальной и гостиной. Работа из дома повысила удовлетворенность жизнью — при этом снизила и производительность. По условиям для продуктивной работы дома выигрывает США, в России, Украине и Беларуси продуктивность снизилась. В том числе из-за отсутствия личного пространства ввиду ограниченной площади жилья и отсутствия должной звукоизоляции.

«Целью нашего исследования было проверить существующие тенденции в дизайне интерьеров и изучить новые в контексте постпандемийного мира, — говорит Андрей Устюгов, генеральный директор Planner 5D. — Домашние пространства меняются вслед за изменением социальной активности людей: им приходится следовать различным стратегиям, чтобы реорганизовать свое домашнее пространство, сохранив при этом свое личное пространство, отношения в семье и work-life balance».

Planner 5D — инструмент для дизайна интерьера и планирования дома. Искусственный интеллект платформы позволяет превратить двухмерный план в интерактивный трехмерный дизайн, который можно посмотреть самому в VR. Количество пользователей — 70 миллионов человек по всему миру, которые создают ежедневно 150 тысяч проектов в приложении. Planner 5D имеет один из самых больших датасетов планировок в мире: в базе — миллионы размеченных планировок и более 5 тысяч объектов интерьера.

Инструмент позволяет пользователям настраивать разные параметры дизайна интерьера: от цветов стен до материалов пола и размеров комнаты. Он обеспечивает реалистичную визуализацию проектов с тенями, физическим освещением и отражениями. В этом году Planner 5D запустил линейку AR, которая позволяет пользователям измерять комнату с помощью камеры смартфона и получать точный 3D-план.

Ранее в этом году Planner 5D запустил бесплатную образовательную версию, которая поможет школам обучать детей дизайну, архитектуре и инженерии. Также Planner 5D запустил онлайн-школу дизайна интерьера, через которую прошло 43 000 студентов, которые овладели необходимыми основами для проектирования функциональных и эргономичных интерьеров.

О Planner 5D

Planner 5D — удобный инструмент для дизайна интерьера и планирования дома, которым пользуется 70 миллионов человек по всему миру. Planner 5D помогает каждому создавать интерьеры мечты без специальных навыков. Приложение доступно на всех основных платформах, включая Web, iOS, macOS, Android и Windows. Искусственный интеллект Planner 5D позволяет превратить двухмерный план в интерактивный трехмерный дизайн, который можно посмотреть самому в VR. https://planner5d.com/ru/