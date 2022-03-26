Об образовательных инициативах ONE! International School на XII Петербургском международном образовательном форуме рассказал Максим Натапов

Общество
26 марта 2022

Москва, 24 марта 2022  Основатель сети школ ONE! International School Максим Натапов выступил на XII Петербургском международном образовательном форуме. Темой доклада стали инновации в образовательном стандарте ONE!, повышающие качество обучения и уровень мотивации учащихся. 

XII Петербургский международный образовательный форум — событие мирового уровня в сфере образования, проходит с 13 по 30 марта. Мероприятие носит межинституциональный характер: в нем принимают участие выдающиеся ученые, педагоги, политики, руководители системы образования, которые вместе обсуждают вопросы глобального просвещения как основы развития общества. В этом году в 300 мероприятиях, которые пройдут в рамках форума, принимают участие более 50 000 представителей из российских регионов, а также 33 зарубежных стран.

Максим Натапов выступил в качестве эксперта в панельной дискуссии в рамках I Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Современное качество образования: многомерный междисциплинарный феномен». Его выступление было посвящено инновационным трендам современного образования, которые способствуют повышению качества обучения и уровня мотивации учащихся. Максим рассказал о передовых образовательных разработках, внедренных в школах ONE!, об успешных кейсах, которые можно эффективно применять в других школах России.

Одним из трендов является персонифицированный подход к обучению. Основа образовательного стандарта ONE! — персонификация во всем — от выбора направления обучения до междисциплинарных проектов. Важное значение имеет оценка достигнутых результатов. В ONE! International School разработана собственная система мониторинга и контроля образовательного трека каждого учащегося, позволяющая отслеживать успеваемость по предметам, развитие универсальных компетентностей, а также сравнивать результаты данного ученика за предыдущий и текущий периоды.

Внедрение геймификации в образовательный процесс — также один из ведущих трендов. В ONE! International School геймифицированы междисциплинарные блоки, направленные на глубокую проработку важных для общества и личности тем. Каждый из блоков включает в себя ряд мероприятий и тематических заданий, которые ребята выполняют индивидуально или в группах.

Большое внимание экспертов образования привлек авторский курс предпринимательства ONE! International School. Предмет «Предпринимательство» введен в основной учебный план с 1 класса. Этот инновационный предмет позволяет решить вечный вопрос средних школ: как сделать так, чтобы дети хотели учиться, как мотивировать на освоение академических знаний?

Одним из важнейших трендов современного образования является развитие у учеников soft skills. В школах ONE! выделены 12 универсальных компетентностей, необходимых для эффективного существования в современном мире: умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики по развитию компетентностей интегрированы во все учебные процессы ONE!.

«Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди. Мы хотим быть по-настоящему эффективными, поэтому учитываем передовой российский и международный опыт, а также разрабатываем собственные инновационные решения. Ведь будущее наших детей создается здесь и сейчас. И глобальная цель образования — сделать все возможное, чтобы каждый ребенок, став взрослым, был не только успешным профессионалом, но и полноценной личностью, нашел свое место в жизни и был счастливым», — прокомментировал Максим Натапов, основатель ONE! International School.

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ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School — это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России. 

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