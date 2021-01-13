Об основных направлениях поддержки креативной экономики Москвы сообщила Наталья Сергунина

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, креативные компании получат ряд дополнительных мер поддержки к уже имеющимся. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина: «Основные векторы обсуждались на онлайн-встрече представителей Правительства Москвы и креативных компаний города», — отметила вице-мэр. Информационно-аналитическая поддержка предполагает компенсации затрат на обучение сотрудников и проведение акселерационных программ. Финансовая помощь предоставляется в виде субсидий и грантов. Также предприниматели получат возможность продвижения креативных товаров и продуктов на отечественном и мировом рынках. Помимо этого, продолжится работа по развитию профильной инфраструктуры: коворкингов и креативных технопарков. В данное время в креативной сфере столичной экономики заняты около 113 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают работой полмиллиона москвичей.