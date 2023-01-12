Объем продаж моделей GWM на новых энергоносителях в 2022 достиг отметки более миллиона

Компания GWM опубликовала последний отчет о продажах, согласно которому ее общемировой объем продаж в 2022 году достиг отметки 1 067 523 единиц, превышая один миллион в течение семи лет подряд. В общей сложности на рынках за пределами Китая было продано 173 180 транспортных средств, что на 21,28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является рекордом.

В 2022 компания GWM, являющаяся одним из ведущих автопроизводителей мира, укрепила свои преимущества в области новой энергетики и интеллектуального управления. Доля моделей на новых энергоносителях неуклонно росла. GWM заложила прочную основу для увеличения объемов продаж за счет расширения своей глобальной сети и оптимизации транспортных средств.

Бренд HAVAL от GWM быстро вышел на рынок новых энергоносителей, и общий объем продаж превысил 610 000 транспортных средств, по мере того как непрерывно совершенствовался ассортимент продукции. В 2022 году HAVAL представил гибридный электромобиль/гибридный электромобиль с подзарядкой от сети H6 и гибридный электромобиль JOLION. Данные модели транспортных средств, работающих на новых энергоносителях, были выпущены в Таиланде, Южной Африке, Бразилии, Австралии и на других рынках, и привлекли внимание потребителей своими выдающимися эксплуатационными характеристиками и экологичностью. В Таиланде компания GWM поставила потребителям более 13 000 транспортных средств, а модель гибридного электромобиля HAVAL H6 в течение 15 месяцев удерживает лидирующие позиции по продажам на рынке внедорожников класса C.

В 2022 году объем продаж бренда TANK от GWM вырос на 46,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив отметку 120 000. Он был запущен на Ближнем Востоке и в Австралии. Бренд представил техническое направление «Бездорожье + Новая энергия» и выпустил модель гибридного электромобиля TANK300 от GWM и модель гибридного электромобиля/гибридного электромобиля с подзарядкой от сети TANK500 от GWM, которые могут удовлетворить потребности потребителей в электрических внедорожниках. Гибридный электромобиль TANK300 от GWM получил 5 звезд в рейтинге безопасности от ANCAP, установив новый стандарт безопасности в сфере роскошных внедорожников.

Бренд Pickup от GWM продал более 180 000 транспортных средств. На сегодняшний день общемировой объем продаж бренда Pickup от GWM превысил отметку 2 миллиона. Для китайского рынка была представлена большая высокопроизводительная люксовая модель пикапа POER Shanhai. Эта модель будет выпущена в версии гибридных электромобилей и гибридных электромобилей с подзарядкой от сети для обеспечения в будущем экологически чистых и эффективных транспортных возможностей для глобальных потребителей.

Компания GWM хорошо зарекомендовала себя на европейском рынке благодаря высококачественным транспортным средствам на новых энергоносителях WEY и ORA, поддерживаемых ее Forest Ecosystem. Интеллектуальная модель ORA от GWM получила награду «Лучший городской электромобиль» в Великобритании. В ближайшее время европейским потребителям будет доставлена первая партия автомобилей WEY Coffee 01. Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной и пассивной безопасности Euro NCAP недавно объявил, что модели WEY Coffee 01 и ORA от GWM получили награду «Лучший в своем классе» за 2022 год.

Рост количества транспортных средств на новых источниках энергии и расширение мирового рынка повысили узнаваемость бренда на различных рынках. Данные VFACTS показали, что компания GWM превзошла BMW и Tesla, увеличив продажи на 36,2% в Австралии. Будучи новой маркой в Бразилии, GWM была номинирована на премию «Лучшие автопроизводители 2022 года» по результатам исследовательского учреждения в сфере автомобильной промышленности AutoData.

В 2023 году компания GWM планирует представить по всему миру более десяти моделей интеллектуальных транспортных средств на новых энергоносителях, сосредоточив внимание на «ONE GWM», с тем чтобы обеспечить потребителям по всему миру высококачественное экологичное передвижение.