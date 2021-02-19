Обман в банковской сфере: новые методы мошенничества и способы борьбы с ними

В РФ участились случаи мошенничества в финансовой сфере. Клиентов обманывают, представляясь сотрудниками банка, маскируясь под госпомощь. Новые способы появляются ежедневно. Однако Центробанк совместно с Правительством и финансовыми организациями ведёт борьбу с мошенничеством. Чтобы защитить клиентов, компании начинают активно внедрять современные технологии.

Новые методы обмана клиентов

Период пандемии повлек за собой переход на дистанционное взаимодействие с клиентами в большинстве сфер. Практически все услуги стали предоставлять удаленно. Это открыло дополнительный простор для мошеннических действий.

Россиянам начали предлагать получить выплату, которую якобы предоставляло государство в качестве поддержки. Информацию распространяли в социальной сети Facebook. Для привлечения внимания запустили соответствующую рекламу. Мошенники продумали все нюансы. Чтобы снизить бдительность и повысить лояльность клиентов, они разместили на сайте ссылку на поддельный приказ от 20 января 2020 года.

Мошенники заверяли, что граждане РФ могут получить от 1000 до 5000 руб. на каждого члена семьи. Чтобы деньги предоставили, россиянин должен был ввести данные карты, указав cvc-код. Конечно, никакой выплаты не поступало. Напротив, мошенники списывали деньги.

Центробанк получил информацию о ситуации. Бороться с проблемой решили кардинально. Пресс-служба ЦБ РФ сообщает, что готовят новый законопроект, который в последующем позволит банку России оперативно блокировать сайты мошенников.

Безопасные банковские предложения от надежных финансовых организаций собраны на сайте Mainfin.

Мошенничество в телеграмме

В мессенджере функционирует бот, способный менять голос и номера исходящих вызовов. Специалисты опасаются, что его использование повлечет за собой череду мошенничеств.

Способы борьбы с обманом пользователей

Пресс-служба банка ВТБ сообщает, что было завершено тестирование системы распознавания голосов. Она позволит выявлять мошенников. В её основу лёг искусственный интеллект, который способен сопоставлять сведения о входящих и исходящих звонках, а также мошеннических атаках.

Но есть ряд вопросов. Если звонок направляют в банк, здесь всё максимально понятно. Голос каждого человека уникален. Система проанализирует его и позволит выявить, что обращается мошенник.

Сложности возникают, если мошенники сами звонят клиенту. Пока непонятно, как банки будут решать проблему выявления звонков с целью обмана. Пользователи опасаются, что на телефон могут установить прослушку. Банк пока этот момент не разъясняет.

Дополнительно вопросы вызывает эффективность программы. Пока не понятно, принесет ли она пользу. Однако оценить результат внедрения подобного метода борьбы с мошенниками удастся уже вскоре. ВТБ планирует начать практическое применение программы в ближайшее время.