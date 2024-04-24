Обнаружен новый способ перемещения листа из одной книги в другую в редакторе таблиц «Р7-Офис»

Технологии
24 апреля 2024

После недавнего обновления редактора таблиц «Р7-Офис» появился способ перенести лист из одной книги в другую. Рассказываем, как это сделать.

Для того чтобы переместить лист из одной книги в другую, нужно открыть тот лист, который требуется переместить. Курсор мыши надо навести на ярлык листа внизу окна и кликнуть правой кнопкой мышки. В открывшемся контекстном меню необходимо выбрать функцию «Переместить».

В открывшемся окне необходимо выбрать, куда переместитьвыбранный лист — внутри текущей книги или в другую книгу. Затем надо нажать на кнопку «ОК». «Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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