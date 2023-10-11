Обновленная инфраструктура в Школах Сочи — Мэр Копайгородский

В рамках оценки готовности учебных заведений к новому учебному году Алексей Копайгородский осмотрел школу №13, в которой был проведён капремонт спортзала.



Сообщается, что этот зал важен не только для школьников, но и для жителей улицы Чебрикова. Они также могут заниматься в нём, причём не только родители школьников. К слову, здесь действует 7 различных спортсекций, объединяющих почти 500 детей.



Копайгородский рассказал, что летом текущего года в Сочи провели реконструкцию спортивной инфраструктуры в 10 общеобразовательных школах.



Согласно финансовой статистике, этим летом подготовка городских учебных и культурных заведений к учебному году обошлась в 345 млн рублей. Средства были получены из городского и краевого бюджетов.