Обновленный портфель бытовой техники представляет TCL Europe

От бытовой техники с выходом в интернет до телевизоров и звуковых панелей — компания TCL предлагает расширенный ассортимент продукции для дома с использованием лучших передовых технологий, обеспечивающий создание полностью интегрированной домашней экосистемы

Компания TCL, являющаяся одним из главных игроков мирового рынка телеиндустрии и одним из ведущих производителей бытовой электроники, укрепляет свои позиции в сфере выпуска товаров для дома и домашних развлечений, представив обновленный портфель бытовой техники. В него вошли новые модели стиральных машин и расширенная домашняя экосистема 2022 для европейских потребителей, включающая новые кондиционеры, роботы-пылесосы и воздухоочистители с выходом в интернет, которая была создана на основе использования искусственного интеллекта и приложения для интернета вещей.

Кроме того, TCL представляет новую C-серию телевизоров на мини-светодиодах (Mini LED) и на базе технологии квантовых точек (QLED) с самыми актуальными интеллектуальными функциями, а также обновленные технологии для последнего поколения телевизоров Mini LED.

Линейка товаров TCL 2022 для домашних развлечений постоянно обновляется и совершенствуется, предоставляя потребителям все больше возможностей для выбора. В частности, в нее вошли несколько новых моделей звуковых панелей для домашних кинотеатров, в том числе на базе второго поколения собственной эксклюзивной технологии TCL RAY•DANZ.

Растущий ассортимент крупной и мелкой бытовой техники, облегчающей жизнь

После выпуска в 2021 году своих первых кондиционеров в Европе компания TCL продолжает демонстрировать приверженность оригинальным дизайнерским решениям и инновациям, запустив производство нового кондиционера (сплит-системы) премиум-класса FreshIN в 2022 году. Благодаря ряду выдающихся ключевых преимуществ эта элегантная сплит-система (выпускающаяся в двух вариантах с мощностью охлаждения 9000 BTU/2,7кВт и 12 000 BTU/3,6 кВт) удачно впишется в любой интерьер и предотвратит некомфортные перепады температуры воздуха в помещении.

В этом году компания TCL запускает в производство стиральные машины серии P2 с программами, включающими паровую обработку, которые позволяют в процессе стирки обезвреживать большинство самых распространенных бактерий и обеспечивать высочайший уровень гигиены и защиты. Интеллектуальная система автоматического дозирования рационально рассчитывает точное количество моющего средства, кондиционера и воды, необходимых для каждого цикла стирки. Новая стиральная машина с сушкой производства TCL серии P2 дополнена программой освежения белья воздухом Air Refresh, которая позволяет устранять неприятные запахи всего за 25 минут без использования моющих средств.

Кроме того, компания TCL успешно реализует и расширяет свой ассортимент мелкой интеллектуальной бытовой техники, запущенный в Европе в декабре 2021 года в рамках концепции «Интернет вещей». Выпуск новых моделей роботов-пылесосов (Sweeva 3000M и 3500M) и воздухоочистителей Breeva (Breeva Pro серий 700 и 400) запланирован на 2022 год. Управление этими интеллектуальными устройствами, выпускаемыми компанией TCL, может осуществляться через приложение TCL Home. Они также совместимы с приложениями Google Assistant и Amazon Alexa.

Новые телевизоры TCL серии C

обеспечивают исключительно высокий уровень просмотра видеоконтента и развлечений для всей семьи

В этом году, следуя новому девизу бренда Inspire Greatness («Вдохновлять на новые свершения»), компания TCL успешно работает над созданием новых моделей интеллектуальных телевизоров на основе самых передовых технологий Mini LED и QLED для домашних развлекательных центров с выходом в сеть.

Реализуя свои планы по выходу в лидеры сектора телевизоров на мини-светодиодах, компания TCL внесла важные усовершенствования в фирменную технологию Mini LED. Теперь телевизоры Mini LED производства компании TCL обеспечивают пользователям еще более высокое качество изображения с более высокой и точной контрастностью, более широким диапазоном яркости, меньшим избыточным свечением и повышенной однородностью.

Новые победители конкурса Red Dot Design Award телевизоры TCL C93 и C83 серии Mini LED с приложением Google TV представляют собой идеальное сочетание домашнего кинотеатра со звуком кинематографического качества и развлекательного центра. Их можно использовать как для просмотра кинофильмов и телешоу, так и для видеоигр, общения по видеосвязи, домашнего фитнеса и многого другого. TCL C93 Series — флагманский телевизор Mini LED производства компании TCL с разрешением 4K, встроенной стереофонической акустической системой и тысячами мини-светодиодов с более чем 2000 локальных зон затемнения. Телевизор TCL C83 Series сочетает в себе полный набор технологий последнего поколения, включая Mini LED, QLED, 4K HDR Premium 1000 и 144Hz Motion Clarity Pro, и обеспечивает впечатляюще точную контрастность и четкость изображения наряду с выдающейся цветопередачей.

В линейке телевизоров QLED производства TCL новая модель TCL C73 Series, созданная с использованием технологий QLED, 4K HDR Pro и 144Hz Motion Clarity Pro, обеспечивает четкое изображение и безупречную цветопередачу с плавными цветовыми переходами, которые особенно придутся по вкусу любителям видеоигр и мультимедийных развлечений. Этот телевизор TCL, поддерживающий технологии Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Primium, TCL Game Bar и новейшие форматы HDR (включая HDR10+, Dolby Vision и Dolby Vision IQ), доставит пользователям массу удовольствия при просмотре любых фильмов, спортивных соревнований и игр в формате HDR. Только что выпущенная на рынок модель TCL C63 Series предлагает европейским пользователям безграничные возможности для развлечений. Телевизор TCL C63 Series QLED с разрешением 4K, предназначенный для обеспечения широкого спектра развлекательных возможностей с приложением Google TV, отличается превосходными аудиовизуальными характеристиками и способностью передавать еще больше цветовых оттенков.

И наконец, ассортимент телевизоров TCL был бы неполным без поддерживающих приложение Google TV новых моделей TCL P73 и P63 с разрешением 4K HDR, в которых передовые технологии сочетаются с доступной ценой.

Прорыв в области улучшение качества звука благодаря эксклюзивной технологии TCL RAY • DANZ

Для обеспечения объемного звучания с эффектом погружения компания TCL, являющаяся одним из лидеров рыночного сегмента звуковых панелей Dolby Atmos в Европе, в 2020 году разработала и представила принципиально новую технологию RAY•DANZ, которая получила высокую оценку специалистов. Благодаря уникальным динамикам, направляющим звуковые волны назад в сторону изогнутых акустических отражателей, она позволяет создать более широкую и однородную (по сравнению с обычными звуковыми панелями) звуковую сцену без цифровой обработки и без ущерба для качества, четкости или точности звучания.

В 2022 году компания TCL запускает звуковую панель на базе второго поколения технологии RAY•DANZ, получившей премию Red Dot Design Award, — TCLC935U Soundbar. Эта флагманская звуковая панель 5.1.2 Dolby Atmos с использованием технологии RAY•DANZ полностью соответствует качеству изображения Dolby Vision, обеспечиваемого телевизорами TCL.

Этой весной, чтобы предоставить больше возможностей для развлечений всем категориям пользователей, компания TCL также планирует выпустить новую доступную по цене, полнофункциональную и простую в настройке звуковую панель (TCL S522W) и усовершенствованную, высококачественную 3.1-канальную звуковую панель с беспроводным сабвуфером и номинальной мощностью звука на выходе 350 Вт (TCL P733W).

Итоги и перспективы

Все новые продукты полностью соответствуют новому девизу бренда TCL Inspire Greatness («Вдохновлять на новые свершения»). Миссия TCL остается неизменной: делать жизнь людей более комфортной и высокотехнологичной, выпуская продукцию высокого качества по конкурентным ценам, неизменно ставя во главу угла интересы потребителей. Сегодня компания TCL больше чем когда бы то ни было стремится расширять границы возможного с помощью передовых технологий и играть ключевую роль в жизни клиентов, вдохновляя их и помогая пользоваться дома всеми возможностями, предлагаемые новым образом жизни.

С момента выпуска компанией TCL своих новых передовых интеллектуальных продуктов и услуг в 2021 году ее рыночная доля и базовая конкурентоспособность возросли, что позволило ей добиться значительных результатов на сложном рынке. По данным исследовательской компании Omdia, в 2021 году доля телевизоров TCL на мировом рынке выросла до 11,5%, и она заняла прочное 3-е место в мировом рейтинге. Совокупный глобальный доход TCL от продажи телевизоров за год вырос на 24,3% и составил 49,27 млрд гонконгских долларов (6,3 млрд долларов США). Кроме того, в 2021 году TCL стала второй по величине компанией на мировом рынке ЖК-телевизоров. Опираясь на преимущество первопроходца в сегменте Mini LED, компания TCL добилась существенного роста объема продаж в среднем и высшем ценовом сегментах рынка интеллектуальных экранов: годовой рост объем продаж телевизоров QLED и Mini LED составил 53,8% и 50,5% соответственно. В Европе благодаря успеху выпущенных в 2021 году моделей серий QLED и Mini LED компания TCL добилась впечатляющих успехов и продемонстрировала высокие темпы роста, в результате чего показатель выручки от продаж телевизоров TCL на 52,2% превысил аналогичный показатель за предшествующий год.

Компания TCL, которая в 2018 г. первой запустила производство телевизоров Mini LED, продолжит совершенствовать эту технологию в своих новейших моделях, с целью повышения качества просмотра для пользователей во всем мире. Помимо производства одного из самых популярных брендов телевизоров, компания TCL успешно расширила свой ассортимент продукции для создания домов с мультимедийными и сетевыми возможностями на базе самых передовых технологий. В 2022 году компания TCL ускорит реализацию своей стратегии в области производства и сбыта бытовой техники в Европе с целью обеспечения постоянно расширяющегося ассортимента товаров для дома, отвечающих новым ожиданиям потребителей в отношении здорового образа жизни и облегчения домашних обязанностей.