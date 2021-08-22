«Образец первоклассной поэзии»: Юлианна Караулова рассказала о песне на стихи Михаила Гуцериева

Эстрадная певица Юлианна Караулова приготовила сюрприз своему коллеге Диме Билану. Так, на его творческом вечере, состоявшемся в рамках фестиваля «Новая Волна», певица представила кавер-версию песни Билана «Неделимые», стихи к которой написал известный российский поэт Михаил Гуцериев.

По признанию самой певицы, «Неделимые» — её любимое произведение, что связано, в том числе, и с эмоциональными воспоминаниями Юлианны. Это, как и тот факт, что высокое качество песни, ее схожесть с традиционным городским романсом не требует какого-либо дополнительного визуального усиления, привело к тому, что певица сделала этот номер предельно минималистичным, сконцентрировав внимание слушателей на проникновенных стихах Михаила Гуцериева, подкупающих своей искренностью, «настоящестью», что ставит их в один ряд с творчеством наших великих поэтов, вселяет надежду на возвращение моды на качественные тексты. Караулова назвала стихи Гуцериева образцом первоклассной поэзии.

Трансляция творческого вечера Димы Билана телеканалом «Россия 1» начнется 21 августа в 22:45 (МСК).

Фото: Продюсерский центр Михаила Гуцериева