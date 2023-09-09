Художественный роман «Золотые пилигримы» об уникальной краже бриллиантов и тонкостях коварной игры «западных партнеров» опубликовал писатель Остап Стужев. В новом политическом триллере используется как авторский вымысел, так и множество документальных свидетельств об «ограблении века» – похищении драгоценностей на сумму более 100 млн евро из алмазной биржи в Антверпене, а еще о подготовке госпереворота на Украине, связях колумбийских наркоторговцев со спецслужбами Запада и многом другом.

Действия скандального детектива происходят в нескольких странах мира – России, Италии, Франции, США, Нидерландах, Колумбии, Мексике, Афганистане, Нидерландах и Украине – с 2011 по 2013 годы. Также писатель поясняет характеры действующих лиц и возникшие между ними связи, делая в книге отсылки к прошлому.

Владение несколькими языками позволило Остапу Стужеву собирать для романа достоверные факты в медиа и криминальных архивах мира. В книге есть немало сведений о хитроумных методах вербовки, многочисленных приемах НЛП, взаимодействии западных спецслужб с «большим криминалом» и оргподоплеке государственных переворотов.

Обвинения в разрушении системы, созданной после завершения Второй мировой войны, звучат в адрес России от США постоянно. Хотя именно Штаты, создавшие уже в 1947 году ЦРУ – спецслужбу, использующую информационные технологии, сами являются настоящим разрушителем мира. Разведывательное ведомство США, инициировав инфофойны, реализовало более десятка госпереворотов, политических убийств и цветных революций. Перевороты, начинавшиеся с сакральной жертвы, всегда поддерживались возникавшими из «ниоткуда» вооруженными боевиками. Так и в «Золотых пилигримах» есть пролог, где описывается неудавшаяся атака боевиков. Один из выживших террористов появится в дальнейших главах детектива.