Обучение на «Фабрике процессов» KAMA TYRES признано лучшим в России

Состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Наставничество». В этом году организаторы приняли свыше 24 000 заявок от предприятий, различных учреждений, ведомств и учебных заведений. Всего победителями конкурса были названы 50 кураторов и 50 представителей лучших практик из 44 регионов страны. В номинации «Наставничество на производстве» лучшим был признан опыт проведения обучения на «Фабрике процессов», действующей в Шинном комплексе КAMA TYRES. Нижнекамский шинный комплекс стал единственным предприятием Татарстана, получившим диплом победителя в данной сфере. Кроме того, компания включена в библиотеку лучших практик наставничества для их дальнейшего масштабирования и тиражирования на федеральном уровне. Диплом на церемонии награждения был вручен лин-тренеру, специалисту отдела оптимизации процессов ООО «Татшина» Динару Шайхутдинову. Нестандартная учебно-производственная площадка была открыта в 2021 году. В роли наставников для шинников-«учеников», выступают три высококвалифицированных тренера – работники Шинного комплекса, а ее участники в ходе реального производственного процесса получают опыт использования инструментов бережливого производства, понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности компании. В результате такой способ обучения помогает выявлять и управлять талантами, развивать ключевые компетенции, знания в области бережливого производства, стимулирует проактивность персонала, что повышает эффективность бизнеса. За время прохождения «Фабрики» работники получают знания о видах потерь, потоках создания ценности и единичных изделий, стандартизированной и сбалансированной работе, методах решения проблем, познают суть понятия «канбан». Через наставничество лин-тренеров «Фабрики процессов» прошли почти 1200 работников КАМА ТYRES. Более 130 ее «выпускников» принимают активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда», часть из них самостоятельно руководит проектами повышения эффективности бизнеса.