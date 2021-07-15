Обучение программированию на Minecraft пройдут столичные педагоги

Онлайн-школа ProgKids и Московский педагогический государственный университет подписали соглашение о намерении проведения совместной программы повышения квалификации “Обучение детей и подростков программированию в игровой форме (на примере Minecraft, Scratch, mBlock)”.

“Важно понимать, что программирование и алгоритмическое мышление – это новый английский. Базовый навык, который необходимо развивать с детства, тем более у поколения digital native, играющих в Minecraft с 7 или даже с 3 лет”, – комментирует руководитель онлайн-школы ProgKids Сергей Жучков.

Совместная программа включает в себя подготовку педагогов, разработку нормативной и методической базы для проведения учебных занятий по информатике и программированию, а также в других областях.

“Сотрудничество в обучении преподавателей способствует эффективному решению задачи, поставленной Министерством просвещения Российской Федерации, реализации на базе МПГУ программы по научно-методическому и технологическому развитию детских технопарков «Кванториум» в России,” – отметил ректор МПГУ Алексей Владимирович Лубков.

Платформа онлайн-обучения ProgKids уже прошла пилотные испытания на базе школы-интерната №32 в рамках программы центра инноваций города Москвы. Руководство образовательного учреждения высоко оценило ее и рекомендовало к использованию в других школах.

О компании: ProgKids (https://progkids.com) — онлайн-школа программирования для детей, процесс обучения в которой основан на принципах геймификации в групповом или индивидуальном форматах. Уроки проходят на базе популярных игр Minecraft и Roblox, где ученики изучают основы программирования на языках Snap! и Python.

Контактные данные для оперативного комментирования:

Сергей Жучков — +79857617229, svzhuchkov@gmail.com