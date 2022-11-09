Объявлен конкурс Omnipreneurship Awards по внедрению инноваций в производство продуктов питания

Компания Tanmiah Food Company, ведущий поставщик свежей и переработанной птицы и других мясных продуктов, кормов для животных и товаров для здоровья, а также оператор франшизы продуктовых брендов, объявила в октябре о проведении очередного конкурса в области устойчивого производства продуктов питания Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge.

Конкурс посвящен поиску инновационных технологических решений, позволяющих перейти от импортных кормов на основе кукурузы и сои к устойчивому, экологически чистому кормовому сырью локального производства с целью внести вклад в местную промышленность путем обеспечения возобновляемых и устойчивых источников кормов. В настоящее время Tanmiah потребляет более 300 000 метрических тонн кормов, при этом 100% из них импортируется.

Чтобы уменьшить текущую зависимость от импорта кормов, соответствовать целям самообеспечения и продовольственной безопасности в Саудовской Аравии, а также внести свой вклад в реализацию стратегии «Видение 2030», мы стремимся предложить решение, которое позволит компании Tanmiah производить корма на месте, экономически эффективно, в промышленных масштабах и экологически безопасным и устойчивым способом.

Генеральный директор компании Tanmiah Зулифкар Хамадани (Zulifqar Hamadani) подчеркнул: «Конкурс Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge является еще одним важным шагом на пути к нашей стратегической цели — стать организацией с нулевыми выбросами углерода. Руководствуясь стремлением привести свою деятельность в соответствие с одной из программ реализации «Видения Королевства Саудовская Аравия» и Национальной программой преобразований, мы с радостью предоставляем ведущим отраслевым экспертам и другим ученым-новаторам возможность продемонстрировать инновационные решения, позволяющие сохранить окружающую среду».

Ахмед Шараф Осилан (Ahmed Sharaf Osilan), член исполнительного совета и управляющий директор компании Tanmiah, добавил: «Мы с нетерпением ждем новых прогрессивных инициатив после грандиозного успеха конкурса 2020 года, проведенного при поддержке Министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства, в котором 93 участника из 41 страны соревновались в области сокращения углеродных выбросов при производстве продуктов питания и создания коммерческой ценности из производственных отходов, а главный приз в размере 1 миллиона долларов США получила компания Polymeron. Конкурс соответствует задачам Национальной программы преобразований — ключевой составляющей стратегии «Видение Королевства Саудовская Аравия 2030». Компания Tanmiah стремится стать более социально-ответственным бизнесом, который продолжит играть ведущую роль в достижении целей продовольственной безопасности и самообеспечения Королевства».