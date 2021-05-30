Очередной иск в рамках кампании вокруг активов Елены Батуриной признан судом незаконным

26 мая Тверской суд Москвы отклонил иск Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, требовавшего взыскать с сестры Батурина – основательницы «Интеко» Елены Батуриной более 17 миллиардов рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Иск, поступивший в суд в январе 2020 года, был заявлен о взыскании в конкурсную массу признанного банкротом Виктора Батурина компенсации стоимости 25% акций «Интеко», которые якобы принадлежали ему, но были без его ведома отчуждены Батуриной. При этом истец ссылался на версию мирового соглашения между Виктором Батуриным и Еленой Батуриной от 2007 года и приложение №1 к нему от 2008 года, существующее в редакции Виктора Батурина, согласно которому якобы г-н Батурин имеет право получить рыночную стоимость 25% акций «Интеко». Ранее вынесенными решениями судов данная версия соглашения в редакции Виктора Батурина уже была признана недостоверной.

Схожие требования управляющий Виктора Батурина одновременно заявлял в Арбитражном суде Москвы, однако в данном случае он требовал от Елены Батуриной уже компенсации за стоимость 24% акций «Интеко» в размере более 13 миллиардов рублей, что, по мнению истца, очень помогло бы закрыть многочисленные долги банкрота Виктора Батурина. В ходе судебного процесса адвокаты Елены Батуриной в очередной раз подтвердили, что никаких прав у Виктора Батурина на 24% акций «Интеко» не существует, что в свою очередь уже было подтверждено неоднократными решениями всех судов различных инстанций, рассматривавших данный вопрос с 2011 года. 18 сентября 2020 года Арбитражный суд полностью отклонил все требования управляющего Виктора Батурина, а также признал злоупотреблением правом действия Манжеева, направленные на создание видимости нового спора и вынуждающие суд повторно исследовать обстоятельства, неоднократно установленные в других процессах. Управляющим Виктора Батурина была подана апелляция, которая 30 ноября 2020 года была им же самим отозвана.

Все требования финансового управляющего Виктора Батурина, направленные в конечном итоге на получение хоть каких-нибудь денежных средств от Елены Батуриной, были признаны необоснованными и незаконными, включая и поданный им ранее иск о якобы клевете, по которому мировым судом Калмыкии в конце 2019 года было вынесено незаконное решение об объявлении Елены Батуриной в розыск; решение было отменено, а судье было вынесено предписание в связи с незаконно принятым решением.

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков, комментируя решение Тверского суда, заявил:

«Мы изначально сообщали, что данный иск, как и серия других исков, поданных к Елене Батуриной финансовым управляющим Виктора Батурина и им самим, является безосновательным, а заявленные к ней претензии в суде и в СМИ являются незаконными.

Мы удовлетворены данным решением суда, которое, как и все ранее вынесенные ранее судами решения в рамках данных разбирательств, подтверждает исключительную правоту и законность позиции Елены Батуриной.

В основе этой нечистоплотной кампании, судебных претензий оппонентов изначально используются незаконные требования неоднократно осужденного за мошенничество, в том числе с финансовыми документами, Виктора Батурина. Данное решение суда в очередной раз это подтвердило».