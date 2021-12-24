Очевидцы: на Кубани мошенники торгуют поддельной красной икрой

Новости
24 декабря 2021

В преддверии новогодних и рождественских праздников, как обычно, мошенники разного пошиба активизируют свою незаконную деятельность. Так, жители Сочи, невдалеке от рынка «Ареда», заметили стихийную торговую точку, на которой якобы по акции продавалась красная икра лосося.

Бойкая торговка предлагала купить сочинцам и гостям города икру «по акции». Всего за 500 рублей она продавала целых две банки популярного новогоднего деликатеса. Вместе с тем, по свидетельству очевидцев, содержимое этих «акционных» банок имеет весьма отдаленное отношение к натуральной икре лосося.

В интернете уже появились комментарии тех сочинцев, кто все-таки рискнул и приобрел две банки «акционной» икры. Они пожаловались, что когда вскрыли тару, вместо красных икринок лосося обнаружили сомнительную кашу из водорослей и растительного масла. Иные пользователи сети пишут в комментариях о том, что подобный продукт в розничных магазинах без всяких скидок стоит в 10 раз дешевле.

Ранее правоохранители Щербиновского района сообщили, что недобросовестный житель близлежащего муниципалитета решил неплохо заработать на продаже поддельных спортивных товаров. Предполагаемому преступнику – 24 года, в своем магазинчике он развернул продажу поддельной одежды, обуви и аксессуаров, имеющих бренды известных спортивных производителей. Вся продукция не соответствовала оригиналам, по маркировке и качеству она изготовлена без соблюдения элементарных требований. Общий ущерб правообладателей достиг 2,7 млн рублей, сообщили в полиции.

Источник фото: properm.ru

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