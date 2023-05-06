Оценку «Отлично» поставили коньяку «Коктебель» эксперты Роскачества

Российский коньяк «Коктебель» получил по итогам исследования Роскачества наивысшие оценки по всем показателям и подтвердил своё безупречное качество. Он полностью соответствует требованиям ГОСТ, и отмечен как эталон настоящего российского коньяка.

Роскачество, самая авторитетная некоммерческая организация в области качества товаров, опубликовала итоги исследования российских коньяков массового сегмента. Исследование качества проводилось по 39 показателям, включая органолептическую экспертизу, изотопный и лабораторный анализ.

Российский коньяк «Коктебель» получил по итогам исследования наивысшие оценки. Роскачество подтверждает, что этот выдержанный в дубовых бочках российский коньяк произведен из качественного сырья, с соблюдением всех технологий, не содержит спиртов невиноградного происхождения, полностью соответствует всем требованиям ГОСТ 31732-2014. Синтетические красители и ароматизаторы в коньяке «Коктебель» отсутствуют. Эксперты-дегустаторы Роскачества поставили оценку «Отлично» по внешнему виду и цвету, высоко оценили аромат и вкус коньяка «Коктебель».