«Один мир, одно здоровье» показывает важность сотрудничества ключевых игроков для здоровья

Новый отчет JPA Health под названием «Один мир, одно здоровье: исследование взаимодействия между ключевыми игроками в области здоровья человека, животных и окружающей среды» демонстрирует тревожную недостаточность взаимодействия и сотрудничества между влиятельными мировыми игроками в области здоровья человека, животных и окружающей среды.

Концепция «Единое здоровье», одобренная Всемирной организацией здравоохранения и Центрами по контролю и профилактике заболеваний, признает необходимость более тесного сотрудничества между участниками в таких областях, как здоровье человека, животных и окружающей среды. Принципы «Единого здоровья» также отражены в Целях устойчивого развития ООН, включая ликвидацию голода (цель 2), хорошее здоровье и благополучие (цель 3), чистую воду и санитарию (цель 6), сохранение морских экосистем (цель 14) и сохранение экосистем суши (цель 15).

«Мы надеемся, что данный анализ послужит катализатором изменений, стимулируя дискуссии и вдохновляя на совместные действия ради будущего, в которых «Единое здоровье» будет принято в качестве основы для решения комплексных вызовов нашего времени в области здравоохранения», — заявил профессор Майкл Лэйрмор (Michael Lairmore), доктор ветеринарии, доктор наук, почетный профессор (в отставке) и бывший декан Калифорнийского университета в Дейвисе, который внес свой вклад в подготовку отчета.

Для подготовки отчета использовался инструмент анализа JPA Health GRETEL для оценки связей и влияния между организациями и физическими лицами (с использованием анализа социальных сетей).

Основные результаты исследований:

Дискуссии в рамках «Единого здоровья» ведутся в «пузыре». Участники «Единого здоровья» общаются сами с собой и не взаимодействуют с ключевыми игроками из области здоровья человека, животных и окружающей среды.

Представители отраслей по контролю климата и сохранению окружающей среды практически не участвуют в дискуссиях и мероприятиях «Единого здоровья». В то время как две из трех ключевых отраслей — здоровье животных и здоровье человека — принимают участие в дискуссиях «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 2,76 и 1,44 баллов соответственно), представители отраслей по контролю климата и сохранению окружающей среды мало участвуют в обсуждениях и мероприятиях, проводимых под эгидой «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 0,21 и 0,33 балла соответственно).

Лица, ответственные за выработку политики, не участвуют в работе «Единого здоровья». В США, одном из самых сильных и влиятельных государств, лица, ответственные за выработку политики, в целом не участвуют в дискуссиях «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 0,11 балла).

Для получения данных результатов компания JPA Health использовала «Уровень вовлеченности» и анализ ключевых игроков для оценки эффективности различных ключевых игроков в построении социальных связей и распространении сообщений. Уровень вовлеченности 1,0 и выше означает сообщения с большим потенциалом к широкому распространению. Однако уровень ближе к 2,0 и выше предпочтительнее для оптимизации охвата сообщений и общей осведомленности.

«Мы составили данный отчет, чтобы подчеркнуть насущную потребность для всех заинтересованных сторон, включая генеральных директоров и высших должностных лиц, в приоритете подхода «Единое здоровье» и целенаправленной работе над защитой здоровья как человека, так и животных, а также над долгосрочным устойчивым развитием нашей планеты, — заявила Кэрри Джонс (Carrie Jones), генеральный директор JPA Health. — Мы призываем руководителей компаний наладить межотраслевые взаимовыгодные связи и вместе стремиться к более здоровому миру. Это не просто нравственное обязательство, это – стратегическая необходимость для устойчивого и долгосрочного успеха в бизнесе».

Пробелы в обсуждении «Единого здоровья», выявленные анализом JPA Health, могут быть устранены различными способами включая следующие: комплексные и улучшенные федеральные, региональные и местные политики, целевые информационные кампании, более сильные межотраслевые партнерства, а также большие усилиями в области разнообразия, равенства и инклюзивности.