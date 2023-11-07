Одна из трех ведущих К-Рор групп выбрала СХД от Infortrend для монтажа видеоконтента

Компания Infortrend Technology, Inc., крупнейший в отрасли поставщик корпоративных систем хранения данных, объявила о том, что одна из ведущих в K-Рop индустрии развлекательных групп использует решение Infortrend для хранения данных при монтаже и компоновке своего видеоконтента. Эта развлекательная компания является клиентом Infortrend уже более десяти лет, поскольку предлагаемые Infortrend системы хранения данных для индустрии медиа и развлечений обеспечивают бесперебойную работу с мультимедийными данными — от монтажа видео до архивирования.

Компания входит в тройку ведущих развлекательных групп Кореи, выступает со всемирно известными исполнителями K-pop, а ее канал на YouTube набрал уже около 2 млрд просмотров. Являясь признанным эталоном индустрии, компания выпускает значительное количество рекламных видеороликов, включая музыкальные клипы, трейлеры, съемки «за кадром», видеоблоги и многое другое. Они создаются командой специалистов по постопроизводству с помощью приложения для видеомонтажа Final Cut Pro.

В связи с постоянно растущими объемами производства контента и спросом на видео сверхвысокой четкости компания недавно приняла решение о расширении своей инфраструктуры хранения данных. Основным требованием, предъявляемым к хранилищу, является его надежность как залог сохранности контента, созданного монтажерами. Кроме того, хранилище должно обеспечивать высокую пропускную способность для одновременного выполнения до 21 процесса редактирования.

Как давний клиент, развлекательная компания была уверена в надежности и производительности решений, предлагаемых Infortrend. На этот раз было выбрано SAN хранилище семейства EonStor DS, поддерживающее до 448 дисков и обеспечивающее емкость хранения создаваемого контента на петабайтном уровне. В общей сложности было установлено шесть устройств DS 4016 с корпусами расширения JBOD. DS предлагает множество механизмов защиты данных, таких как RAID, моментальные снимки данных и функции локальной и удаленной репликации.

«Являясь клиентом Infortrend уже более десяти лет, мы используем ее СХД для создания множества привлекательных видеороликов с общим объемом более 6 ПБ. По нашему опыту, СХД от Infortrend — это лучшее решение для видеомонтажа», — отметил управляющий директор и директор отдела видеопроизводства развлекательной компании.