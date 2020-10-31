Одним из лидеров рейтинга REPA в сфере недвижимости стало Агентство «Тезис»

Агентство коммуникаций «Тезис» в очередной раз вошло в ТОП-3 пятого рейтинга коммуникационных агентств в сфере недвижимости. Рейтинг ежегодно публикует Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Исследование представляет объективную оценку деятельности агентств и IT-платформ, данную заказчиками услуг, что позволяет клиентам легко ориентироваться на рынке и находить нужного подрядчика.

В 2020 году Агентство «Тезис» признано экспертами рейтинга PR-агентств лучшим PR-агентством по целому ряду показателей: «экспертиза», «клиентский сервис», «ценовая политика», «качество услуг». Специалисты высоко оценили уровень работы агентства, отметив профессионализм агентства в разработке коммуникационных стратегий, способность работать в режиме многозадачности, оперативность, креативный подход и умение выполнить необходимые KPI при реализации PR-проектов. По мнению заказчиков, агентство предоставляет лучшее качество сервиса.

«Мы небольшое агентство, и работаем с ограниченным кругом заказчиков, – отмечает Георгий Карчик, директор по PR Агентства коммуникаций «Тезис». – Разумеется, нам проще предоставить качественный сервис клиенту, обслуживая небольшое число компаний, чем нашим более крупным конкурентам. Индивидуальный подход и индивидуальное решение каждой задачи – тот секрет, который позволяет нам работать с такими крупными и значимыми клиентами, как Пивоваренная компания «Балтика», международная сеть бизнес-центров Regus, Первая мебельная фабрика».

Агентство коммуникаций «Тезис» не первый год работает на рынке PR. Совместно с Regus, мировым лидером в сфере гибких офисных решений, компания начала в 2014 году активно популяризировать рынок коворкингов и формат удалённой работы. «С агентством коммуникаций «Тезис» Regus сотрудничает более пяти лет. За это время мы провели ряд пресс-конференций, широко осветили открытие новых офисных центров нашей сети, – говорит Ирина Баева, управляющий директор Regus в России. – Мы смогли рассказать обо всех преимуществах гибких офисных решений, и я считаю, что в целом мы сделали более популярным формат, при котором удаленка совмещается с работой в коворкинге, дома или в традиционном офисе. Текущая непростая ситуация в мире только увеличила спрос на данный формат. Я уверена, что совместно с PR-агентством «Тезис» мы можем рассчитывать на самые актуальные коммуникации на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире».

«Всем нам кажется, что мебели в России много, работающих мебельных производств – тоже, и что в мебельной отрасли все хорошо, – говорит Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. – В нашей отрасли, особенно по сравнению с другими отраслями, все действительно неплохо, но мебельные производства могут стать как раз теми самыми экспортно-ориентированными предприятиями, которые будут поставлять качественную мебель отечественного производства за рубеж, формируя тем самым добавленную стоимость нашему лесу. Совместно с Агентством коммуникаций «Тезис» мы привлекаем внимание общества к проблемам нашей отрасли, мебельных предприятий и мебельных торговых центров, мы также провели ряд успешных PR-кампаний, среди них – привлечение внимания к проблеме переработки старой мебели, которая послужит сырьем при производстве новой продукции из мебели, и информационная кампания по поддержке экспортеров мебельной продукции. Уверен, что, в том числе и наша работа поможет привлечь внимание государства к необходимости развития нашей отрасли».

Агентство коммуникаций «Тезис» уже второй год входит в число лучших PR-агентств по версии Repa, ассоциации профессионалов рынка недвижимости. PR-агентство создано в 2013 году, и за это время провело более 100 информационных кампаний по PR-поддержке клиентов из различных отраслей – строительной, финансовой и FMCG.

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