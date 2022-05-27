Официальный портал о строительстве в России станет доступен каждому

Любой человек теперь сможет посетить сайт стройкомплекса России. Времена, когда сайт был доступен лишь строителям и чиновникам – в прошлом, написал в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Созданная информационная площадка служит инструментом мониторинга и реализации Стратегии строительного комплекса и ЖКХ. Марат Шакирзянович считает главным в новом портале его доступность для любого гражданина.

Высокая востребованность подобного открытого ресурса очевидна уже давно – в регионах заметно выросла информационная грамотность, и теперь на портале будет размещаться вся информация, касающаяся интересов граждан – от данных по выдаче регионам инфраструктурных бюджетных кредитов, льготного финансирования, до информации о средствах на опережающее финансирование строительства.

Одной из основных задач открытой информационной площадки является получение оперативного доступа заинтересованными организациями к сведениям об изменениях с целью применения их на практике. Такой подход поспособствует расширению взаимодействия и формированию прямого диалога органов власти с бизнесом.