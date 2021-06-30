Офис ALTER EGO в Милане: здесь рождаются дизайнерские тренды

«Милан возрождается каждое утро, он бьётся как сердце». Милан позитивен, оптимистичен, работоспособен — здесь хочется жить в полную силу… В городе, где так легко держать руку на пульсе времени, чувствовать новые веяния моды и быть полноправным соавтором дизайнерских трендов, бюро архитектуры и дизайна ALTER EGO Project Group открыло свою штаб-квартиру.

Обычно офисы ассоциируются только с рабочими процессами, но штаб-квартира ALTER EGO Project Group в Милане стала идеальной площадкой для общения и творчества. Здесь проводятся встречи с Клиентами, устраиваются художественные выставки, мастер-классы, аукционы и кинопоказы, организовываются торжественные приёмы. Традиционно кульминацией профессиональной и светской жизни для ALTER EGO становится участие в самой влиятельной выставке в области дизайна I SALONI, в рамках которой в штаб-квартире проходят масштабные вечеринки и тематические мероприятия.

Для своего представительства компания ALTER EGO выбрала историческое здание конца XVIII века, памятник архитектуры, чтобы подчеркнуть непрерывную связь времён и genius loci — дух места. Бережно сохранив аутентичные элементы интерьера итальянского палаццо, дизайнеры ALTER EGO наполнили пространство новым искрящимся содержанием, в котором отразились актуальные представления о подлинном люксе и комфорте, нашлось применение современным технологиям. Стилистика офиса ALTER EGO Project Group — это эклектичный микс одухотворённой неоклассики и респектабельного ар-деко, где венецианские полы терраццо, искусные фрески и расписные потолки соседствуют с дизайнерскими предметами мебели и декора. В этих стенах атмосфера творческой лаборатории смешивается с энергией делового города, а итальянский шик обстановки — с чувством невероятного комфорта для гостей.

Миланская штаб-квартира ALTER EGO Project Group — место притяжения для клиентов и бизнес-партнёров. Здесь рождаются идеи и генерируются концепции будущих проектов. Стратегическое расположение в признанной столице дизайна, в непосредственной близости к ключевым производителям и поставщикам предметов интерьера и отделочных материалов позволяет обеспечивать высокое качество и чётко координировать реализацию проектов под ключ в странах Европы, Ближнего Востока и Азии. Постоянный контроль всех процессов гарантирует наилучший результат в триаде деньги-время-качество.