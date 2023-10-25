Огонь не пройдет: новое депо усилит пожарную безопасность нефтеперекачивающей станции в Мышкинском районе

В Мышкинском районе Ярославской области появилось новое пожарное депо. Его ввод в эксплуатацию поможет дополнительно повысить уровень безопасности, без преувеличения, стратегического объекта нефтепроводной инфраструктуры – нефтеперекачивающей станции «Палкино». Кроме того, базирующаяся в нем пожарно-спасательная часть «прикроет» в случае угрозы и другие объекты района.

Символический ключ от депо, построенного на средства ООО «Транснефть – Балтика», передал спасателям начальник Ярославского районного нефтепроводного управления (ЯРНУ) компании Сергей Горчаков, поздравив пожарных с переездом в новое комфортное здание и пожелав спокойных дежурств.

В депо площадью около 2 тыс. кв. м будет размещаться личный состав пожарной-спасательной части № 6 третьего отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Ярославской области, осуществляющий круглосуточное боевое дежурство по защите объектов станции. Здесь предусмотрены все необходимые для этого служебные помещения, включая комнату отдыха, тренажерный зал, учебный кабинет, санитарно-бытовой блок с душевыми и место для приема пищи. Оборудована крытая стоянка для пожарной техники.

«Здание современное, здание новое, здание сделано по последней технологии. Для личного состава созданы все условия для качественного несения боевого дежурства», – отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ярославской области Илья Кузнецов.

По его словам, нефтепроводчики ответственно относятся к обеспечению пожарной безопасности. «Транснефть – Балтика» серьезно подходит к обеспечению пожарной безопасности своих объектов. Близость (расположения депо к станции) – минутная – обеспечит качественное тушение пожара. Немаловажно, что у части есть подрайон выезда – соответственно, мы повышаем и пожарную безопасность жителей Приволжского сельского поселения», – сказал Кузнецов.

Высокой скорости реагирования на возможные ЧС способствует не только расположение депо. Внутри оно оснащено современными системами, повышающими оперативность реагирования. Так, автоматизированное рабочее место диспетчера оборудовано системой автоматической противопожарной защиты по всем охраняемым объектам НПС «Палкино».

В свою очередь начальник службы пожарной безопасности ЯРНУ Виталий Булкин отметил, что «Транснефть» уделяет большое внимание безопасности своих объектов. Так, Ярославское управление с 2017 года построило уже 3 подобных депо, приобрело свыше 10 единиц новейшей пожарной техники. Например, в 2021 году было введено в эксплуатацию здание нового пожарного депо для пожарно-спасательной части №11, которая обеспечивает защиту от пожаров ЛПДС «Ярославль» и других подразделений ЯРНУ.

И в компании, и в МЧС говорят о продуктивности сотрудничества, цель которого – повышение уровня защиты для обеспечения стабильной транспортировки нефти и нефтепродуктов. И заверяют, что оно, безусловно, будет продолжаться.

В нефтетранспортной компании очень серьезно относятся к обеспечению пожарной безопасности. И это не только строительство новых депо и оснащение пожарных. Все объекты оборудованы современными автоматическими системами пожаротушения. Помимо договорных пожарных подразделений, защиту от огня осуществляют добровольные пожарные дружины, состоящие из сотрудников предприятия. Чтобы поддерживать их высокую готовность, во всех подразделениях регулярно проводятся учения и тренировочные занятия, в ходе которых профессионалы и дружинники оттачивают взаимодействие, навыки и знания, необходимые для быстрого реагирования на угрозу. Таким образом, комплексный подход позволяет нефтепроводчикам обеспечивать высокий уровень безопасности и надежности транспортировки углеводородов.

Источник: Progorod76.ru