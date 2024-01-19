OKX расширяет партнерство с командой Формулы-1 McLaren в 2024 году

OKX, ведущая технологическая компания в сфере Web3 и главный партнер команды Формулы-1 McLaren, объявила о расширении партнерства с командой. В дополнение к существующей символике логотип OKX будет размещен на боковых панелях ливреи гоночного болида McLaren на протяжении 20 гонок в сезоне Формулы-1 2024 года.

OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races

Новая ливрея McLaren на 2024 год с логотипом OKX на боковых панелях была анонсирована 16 января. Дизайнеры вдохновлялись ливреей под названием Stealth Mode, которая была разработана OKX и командой McLaren и представлена в сентябре 2023 года.

Хайдер Рафик, директор по маркетингу OKX: : «Мы рады стать частью новой кампании „Whatever It Takes» команды Формулы-1 McLaren. Нам нравится настрой, с которым McLaren подходит к сезону 2024, и мы гордимся, что в дизайн добавились элементы нашей совместной ливреи, разработанной в Сингапуре. Этот год станет особенным как для McLaren, так и для нашего партнерства».

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун заявил : «Наше партнерство с OKX становится все крепче, и в прошлом сезоне мы провели несколько захватывающих событий для болельщиков. Я с нетерпением жду новых успехов в следующем сезоне вместе с инновационным и прогрессивным брендом OKX, который остается в центре внимания в быстро развивающемся мире Формулы-1».

Расширение партнерства между OKX и командой Формулы-1 McLaren — это большой шаг вперед. Это еще больше сближает сферу Web3, блокчейн и мир автоспорта, а также дарит болельщикам и энтузиастам уникальный опыт благодаря сочетанию технологий, инноваций и скорости.

OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races