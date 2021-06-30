Олег Бойченко: «Во время пандемии очень важно сплотиться и помогать друг другу»

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Олег Бойченко провел прием граждан.

К парламентарию обратились заведующие детских садов, которые находятся на территории его избирательного округа. Они рассказали, что к осени в дошкольных учреждениях нужно провести ремонт и благоустроить территорию.

Олег Бойченко сказал, что окажет финансовую помощь, чтобы этим летом в детских садах провели текущий ремонт и привели в порядок прилегающие дворы.

Также по поручению депутата деньги выделят на ремонт и благоустройство школ в округе Олега Бойченко.

— Школы нужно максимально оперативно привести в порядок, чтобы дети смогли прийти в обновленные классы и начать учебный год в комфортных условиях, — обратился Олег Бойченко к директорам образовательных учреждений, которые пришли к нему на прием.

Также к парламентарию обратилась куратор Союза многодетных семей «Кубанская семья» в микрорайоне Гидростроителей Наталья Богачева. С этой организацией Олег Бойченко регулярно сотрудничает и оказывает поддержку семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

На приеме Наталья Богачева рассказала, что в Краснодаре есть семьи, в которых кормильцы потеряли работу из-за пандемии, и им нужна дополнительная помощь.

— Сейчас очень непростое время, когда нам важно сплотиться и помогать друг другу. Конечно, мы не оставим людей в беде. В ближайшее время все семьи, которые обратились за помощью, получат продуктовые наборы, — сказал Олег Бойченко.