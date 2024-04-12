Олег Сирота подвел итоги встречи фермеров с представителями власти по вопросу повышения утильсбора на технику

Ассоциация «Народный фермер» стала инициатором проведения круглого стола «О кратном повышении утилизационного сбора на сельхозтехнику». Круглый стол модерировал председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

Организаторами мероприятия выступили также Общественный совет при Минсельхозе РФ и Общественная палата РФ.

Недавно в СМИ появилась информация о повышении утилизационного сбора на сельхозтехнику. Эта новость встревожила представителей фермерского сообщества, что послужило поводом к обсуждению данной инициативы.

По мнению Олега Сироты, круглый стол выявил большой общественный резонанс обсуждаемых вопросов. Их необходимо решать исключительно при участии фермерского сообщества. Эта тема останется в фокусе внимания Ассоциации, которая продолжит доносить мнение фермеров до власти. Важным является заблаговременное обсуждение столь важных тем, до того, как начинается их реализация. С этой точки зрения, Сирота назвал круглый стол «превентивной мерой».

В ходе круглого стола начальник отдела сельскохозяйственного и лесного машиностроения Минпромторга Илья Орсик успокоил фермеров – ведомство не инициировало повышение сбора. Его слова подтвердила референт указанного Управления Анастасия Шмидова. Если подобное предложение возникнет, в его обсуждении непременно примет участие Минсельхоз РФ.

Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова подчеркнула, что организация не инициировала повышение сбора.

Минсельхоз не получил официальных инициатив, связанных с повышением утилизационного сбора, заверил присутствующих Роман Некрасов, возглавляющий в министерстве Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений.

Однако, невзирая на заверения официальных лиц, представители фермерского сообщества выразили обеспокоенность в связи с возможностью повышения сбора. Участники круглого стола плодотворно пообщались, обсудив вероятные последствия повышения сбора.

Сирота обратился к Минпромторгу с просьбой подключать Ассоциацию «Народный фермер» к рассмотрению различных вопросов, касающихся деятельности фермеров, в особенности в тех случаях, когда они связаны с возможным увеличением финансовой нагрузки на производителей.