Олег Сирота попросил ГП и МВД РФ проконтролировать расследование инцидента с расстрелом зоозащитников

Член Общественной палаты РФ, глава проекта ОНФ «Народный фермер», предприниматель-сыровар Олег Сирота в своем аккаунте Facebook сообщил, что на прошлой неделе, по итогам очередных слушаний в ОП РФ, зооэкстремисты расстреляли из газового оружия несогласных с ними президента Региональной общественной организации «Клуб охотничьего собаководства “АКИТА МАТАГИ КЭН”» Максима Парфирьева, президента Центра правовой защиты Светлану Ильинскую и эксперта «Центра правовой зоозащиты» Александра Кулагина.

После инцидента пострадавших с серьезными травмами глаз и угрозой потери зрения госпитализировали в Боткинскую больницу.

«Мы хотим, чтобы эти негодяи, которые ради денег и обогащения легко идут на нападение и угрозы, были задержаны правоохранителями и наказаны по всей строгости закона. Как член Общественной палаты России, я уже обратился к министру внутренних дел (России, прим.) Владимиру Колокольцеву, Генпрокурору (России, прим.) Игорю Краснову и главе Управления МВД России по Москве Олегу Баранову с просьбой взять инцидент под особый контроль. Радикалы до сих пор разгуливают на свободе. Практически нет никаких сомнений, что исполнители направлены экстремистскими группировками, запрещенными во многих странах мира. Сегодня они вполне удачно греются на многомиллиардных “кормушках” бродячих животных. Запугать или напасть на мирных людей – это для них ничего не стоит», – написал в Facebook Сирота.