Олег Сирота просит чиновников не лишать фермы крымского агрария

По словам руководителя проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, в 2016 году москвич, многодетный отец Денис Ваньжа решил стать фермером в Крыму, для чего продал все свое имущество в столице. Он приобрел в данном регионе землю для развития своей овечьей фермы и сыроварни Feodoro. Сначала все шло хорошо, но недавно появилась большая проблема. По инициативе Минимущества Крыма, Денис Ваньжа и еще несколько фермеров могут лишиться своей земли. Министерство направило иск об отчуждении земли в суд с целью ее последующего изъятия в пользу государства. Участки аграриев признаны спорными (вопрос связан с изменением статуса Крыма). Как отметил Олег Сирота, местный Минсельхоз выступает в поддержку Дениса Ваньжа, Минимущество ищет решения только в суде, а фермер готов и на бессрочное пользование, и на аренду — лишь бы сохранить хозяйство.

Как считает Олег Сирота, если не вмешаться сейчас, то Денис Ваньжа и его семья останутся без крыши над головой. Попутно возникнет опасный прецедент — многие фермеры не захотят приезжать в Крым для развития своих КФХ. В связи с этим Олег Сирота попросил вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и Михаила Кузнецова (руководитель исполкома ОНФ) поддержать его призыв о поиске решения проблемы Дениса Ваньжа. Также он рассказал о том, что направил официальное письмо на имя руководителя Республики Крым Сергея Аксенова, попросив его помочь с поиском решения проблемы без необходимости задействовать суд.